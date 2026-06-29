Mercato - PSG : Voilà le prix qu’il faut payer pour le transfert de Maghnes Akliouche !

Pierrick Levallet

Le PSG commence à accélérer pour son recrutement estival. Le club de la capitale avance notamment ses pions pour le transfert de Maghnes Akliouche. Mais les dirigeants parisiens doivent encore se mettre d’accord avec l’AS Monaco pour l’international français. Les Monégasques auraient d’ailleurs fixé leur prix pour le joueur de 24 ans.

Le PSG a visiblement prévu un mercato animé cet été. Les Rouge-et-Bleu souhaitent régénérer l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine, et auraient donc activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Le club de la capitale serait notamment passé à la vitesse supérieure pour Maghnes Akliouche. Les discussions avec le joueur de 24 ans, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, avancent dans le bon sens. Mais il va toutefois falloir trouver un accord avec l’AS Monaco pour sceller le deal.

L'AS Monaco a fixé son prix pour Maghnes Akliouche Et d’après les informations de TEAMtalk, les Monégasques auraient fixé leur prix pour Maghnes Akliouche. Le PSG devra ainsi débourser aux alentours de 70M€ pour espérer attirer le milieu offensif français cet été. Les doubles champions d’Europe devraient notamment pouvoir profiter des départs de Gonçalo Ramos à l’AC Milan et de Kang-In Lee à l’Atlético de Madrid pour financer le transfert de l’international tricolore.