Coupe du monde 2026 - Ayyoub Bouaddi lâche l'équipe de France : Le Maroc refait le même coup qu'avec Achraf Hakimi

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Peu avant le début de la Coupe du Monde 2026, Ayyoub Bouaddi a décidé de représenter le Maroc au niveau international. Ayant pourtant effectué toutes ses gammes avec les jeunes sous les couleurs des Bleus, le phénomène du LOSC a bénéficié d’un gros appui de la Fédération marocaine, qui a refait un coup à la Achraf Hakimi en convaincant le joueur très jeune.

Un énorme talent a échappé à l’équipe de France. Âgé de 18 ans, Ayyoub Bouaddi a décidé de représenter le Maroc au niveau international. Un choix qui a permis au prodige du LOSC de disputer la Coupe du Monde 2026 dans la peau d’un titulaire avec les « Lions de l’Atlas ». S’il avait effectué toutes ses gammes en jeune avec les Bleuets, Ayyoub Bouaddi a donc réalisé un choix important pour son avenir, largement influencé par le très bon travail réalisé par la fédération marocaine de football, qui lui a rapidement offert des garanties en sélection.

« On les a convaincus très jeunes de jouer pour l'équipe nationale » Ancien directeur technique national du Maroc, Nasser Larguet est revenu pour RMC Sport sur ce choix du Lillois, rappelant que le pays avait déjà réalisé des coups similaires avec Achraf Hakimi dans le passé (la star du PSG aurait pu représenter l’Espagne). « Quand j'étais là-bas, on les a convaincus très jeunes de jouer pour l'équipe nationale. C'est vrai que quand on touche à un jeune joueur, sans lui promettre, mais en lui disant que la porte est ouverte pour l'équipe nationale, surtout pour un joueur aussi jeune qui a performé avec le LOSC, c'était de facto pour nous, le Maroc, une place avec l'équipe nationale A et non pas avec l'équipe nationale des jeunes », a ainsi confié Larguet avant de poursuivre.