Coupe du monde 2026 - Les Etats-Unis éliminés : Le message moqueur de l'Iran contre Donald Trump

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La Belgique sera au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Les Diables Rouges ont éliminé les Etats-Unis (4-1) et voilà que cette victoire a fait réagir le monde entier. En effet, compte tenu du contexte dans lequel s'est préparé ce match avec notamment la levée du carton rouge de Folarin Balogun suite à l'intervention de Donald Trump, l'élimination des joueurs de Mauricio Pochettino est célébré par beaucoup. A commencer par l'Iran.

Exclu face à la Bosnie, Folarin Balogun était bien titulaire pour affronter la Belgique. En effet, l'attaquant des Etats-Unis a vu son carton rouge être levé par la FIFA, suite notamment à l'intervention de Donald Trump. « Les Belges… s’ils remportent ce match, ils peuvent être très fiers. S’ils avaient gagné ce match alors qu’un joueur était suspendu, le sentiment aurait été tout autre. On ne peut pas faire ça, et j’en suis très heureux. Tout ce que j’ai fait, c’est demander un réexamen. Je n’ai pas dit : "Vous devez faire ça" », a lâché le président des Etats-Unis avant ce match face à la Belgique.

« La défaite humiliante de la politique face au football » Cette affaire Folarin Balogun a déclenché une énorme polémique. Et voilà que cette ingérence de Donald Trump n'a eu qu'un effet : que tout le monde souhaite l'élimination des Etats-Unis. C'est ce qui est arrivé puisque la Belgique l'a largement emporté (4-1). Et alors qu'on connait le contexte géopolitique actuel, l'Iran n'a pas hésité à se moquer. En effet, rapporté par The Telegraph, un porte-parole de la fédération iranienne a lâché : « Le monde entier danse désormais pour célébrer la défaite humiliante de la politique face au football ».