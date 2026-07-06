Coupe du monde 2026 - Donald Trump incite la FIFA à annuler un carton rouge : Le scandale qui fait réagir l'équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La commission de discipline de la FIFA a décidé d'annuler la décision de l'arbitre Raphael Claus qui avait expulsé Folarin Balogun pendant Etats-Unis/Bosnie la semaine dernière. Et ce, sous l'assistance de Donald Trump qui s'est lui-même investi auprès de l'institution du football mondial. De quoi créer un scandale à l'échelle planétaire que Guy Stéphan, entraîneur adjoint de l'équipe de France, a commenté en conférence de presse.

Jeudi dernier, les Etats-Unis parvenaient à valider leur ticket pour les 1/8èmes de finale grâce à une victoire acquise contre la Bosnie (2-0). Mais cette rencontre n'a pas été parfaite pour l'équipe de Mauricio Pochettino qui a au passage perdu Folarin Balogun qui a été expulsé en raison d'une intervention non maîtrisée sur Tarik Muharemovic. Son carton rouge a été traité par la commission de discipline de la FIFA sous demande du président des Etats-Unis Donald Trump et sa sanction a donc été modifiée dimanche : un match avec sursis. En résumé, l'attaquant de la Team USA sera disponible pour le choc face à la Belgique dans la nuit de lundi à mardi à Seattle.

«Tout ce que j’ai fait, c’est demander un réexamen» Ce lundi, Donald Trump a félicité la FIFA d'avoir pris la « bonne décision » selon lui. « Tout ce que j’ai fait, c’est demander un réexamen. Je n’ai pas dit : "Vous devez faire ça". Cet homme, Gianni Infantino, est un homme intelligent et tenace. C’est un homme intelligent et tenace, et sa cote de popularité a grimpé en flèche parce que le travail qu'il effectue a été très bon. Nous devons avoir tous les meilleurs joueurs sur le terrain, vous ne pouvez pas les retirer. J'ai vu l'action. Ce n'était pas une faute. Ce n'était même pas une infraction ».