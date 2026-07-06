Scandale à la FIFA : La Coupe du monde 2026 dirigée par Donald Trump ? La grosse accusation de Jérôme Rothen

Pierrick Levallet

Ces dernières heures, un véritable scandale a frappé la Coupe du monde 2026. Alors qu’il devait être suspendu pour le huitième de finale entre les Etats-Unis et la Belgique, Folarin Balogun a finalement vu la FIFA annuler son carton rouge sur intervention de Donald Trump. Jérôme Rothen s’est alors permis une grosse accusation sur le Mondial.

Une grosse polémique a éclaté ces dernières heures à la Coupe du monde 2026. Sanctionné d’un carton rouge contre la Bosnie-Herzégovine, Folarin Balogun devait manquer le huitième de finale entre les Etats-Unis et la Belgique. Mais finalement, la FIFA a annulé la suspension de l’attaquant de l’AS Monaco et l’a transformée en sursis sur intervention de Donald Trump. Jérôme Rothen estime ainsi que le Mondial en Amérique est dirigé par le président américain, et non par l’instance du football international.

«C’est totalement scandaleux» « Je ne sais pas, je ne vais pas minimiser les scandales qu’il y a eu dans le passé. Ce qui est sûr c’est que sur les dernières années, il y a des choses qui se passent et qui me semblent complètement ubuesques. Là, tu touches au terrain. Le terrain, c’est sacré. Et tu ne touches pas au terrain. Sur le terrain, il peut se passer des choses qui sont difficilement compréhensibles. Quand tu n’es pas sur le terrain, que tu n’es pas dans le vestiaire, des fois on va loin dans l’analyse sans connaître. Il y a peut-être eu une erreur, et je ne vais pas revenir sur le carton rouge reçu par Balogun parce qu’il y est. Mais des fois, il y a des grosses erreurs d’arbitrage, normalement la VAR est faite pour les gommer. Donc étant donné que le carton rouge est confirmé par tout le monde, comment tu peux revenir sur cette décision et lui mettre une suspension avec sursis ? C’est incompréhensible » a d’abord lancé l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC.