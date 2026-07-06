Coupe du monde 2026 - Donald Trump à l'origine d'un scandale de la FIFA : Le président des États-Unis avoue tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Initialement suspendu après avoir pris un carton rouge face à la Bosnie (2-0), Folarin Balogun pourra participer au 1/8ème de finale entre les Etats-Unis et la Belgique dans la nuit de lundi à mardi. Et ce, grâce à l'intervention du président des Etats-Unis Donald Trump qui a publiquement confirmé avoir fait pression auprès de la FIFA. De quoi perpétuer le scandale de cette Coupe du monde 2026.

On pourrait faire face au plus gros scandale de corruption de l'histoire du football. Dimanche, la commission de discipline de la FIFA statuait de nouveau sur la suspension de Folarin Balogun qui avait écopé d'un carton rouge après une dangereuse semelle sur le Bosnien Tarik Muharemovic en 1/16ème de finale de cette Coupe du monde 2026. Un match remporté par les Etats-Unis sur le score de 2 buts à 0. La FIFA a décidé que Balogun devait écoper d'une suspension d'un match avec sursis, lui permettant de prendre part au 1/8ème de finale entre la Team USA et la Belgique dans la nuit de lundi à mardi.

«Tout ce que j’ai fait, c’est demander un réexamen» Le journaliste Ben Jacobs dévoilait dimanche que le président des Etats-Unis Donald Trump avait contacté Gianni Infantino, patron de la FIFA, avant que l'institution du football mondial décide de revenir sur le cas Balogun. De quoi indigner la Fédération belge de football qui a publié un communiqué à ce sujet dans la foulée. Ce lundi, face aux journalistes, Donald Trump a confirmé la tendance. « Les Belges… s’ils remportent ce match, ils peuvent être très fiers. S’ils avaient gagné ce match alors qu’un joueur était suspendu, le sentiment aurait été tout autre. On ne peut pas faire ça, et j’en suis très heureux. Tout ce que j’ai fait, c’est demander un réexamen. Je n’ai pas dit : "Vous devez faire ça" ».