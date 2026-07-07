Kylian Mbappé victime d'insultes racistes : Bruno Retailleau réagit à la polémique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Kylian Mbappé a été la cible d'insultes racistes de la part d'une sénatrice paraguayenne après la victoire des Bleus en huitième de finale de la Coupe du monde, Bruno Retailleau, ancien ministre de l’Intérieur et candidat à la prochaine élection présidentielle, a affiché son soutien envers le capitaine tricolore.

« Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. (…) Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde ». Face aux propos racistes tenus par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla, Kylian Mbappé n’a pas gardé sa langue dans sa poche en condamnant le « racisme décomplexé » de la femme politique, qui avait notamment déclaré : « Au lieu de boire de lait de ta mère, tu suçais des noix de coco et les êtres les plus instruits que tu aies jamais entendus étaient des chimpanzés. (…) Un Camerounais issu de la colonisation, s’efforçant désespérément de passer pour un Français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. »

« Kylian Mbappé a eu raison », explique Bruno Retailleau De nombreuses personnalités sont venues au soutien de Kylian Mbappé, notamment en France, avec l’intervention de plusieurs politiques. « Kylian Mbappé a eu raison et a rendu fier de nombreux français du drapeau des Bleus et de leur maillot, a notamment réagi sur BFMTV Bruno Retailleau, candidat LR à l’élection présidentielle de 2027. Ce que je voudrais dire à cette dame, c’est que la France est un modèle, le modèle républicain, et dans ce modèle républicain, on n’est pas français par le sol ou le sang, mais par le cœur. On n’est pas français par la couleur de sa peau, ses origines ou sa croyance, mais parce qu’on aime la France. C’est ça le modèle républicain. C’est ce modèle que je veux absolument porter très haut, comme un étendard, et je pense que l’assimilation de nos valeurs doit redevenir une grande ambition nationale. »