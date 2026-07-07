«C'est du racisme» : La sénatrice paraguayenne s'excuse après avoir insulté Kylian Mbappé !

Après la victoire de l'équipe de France contre le Paraguay, Celeste Amarilla s'en est prise à Kylian Mbappé. En effet, la sénatrice a insulté le capitaine des Bleus, et ce, pour dénoncer son attitude. Ayant proféré des propos racistes, Celeste Amarilla a fait son mea culpa ce mardi.
Ce samedi soir, l'équipe de France a battu le Paraguay en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026, et ce, par le plus petit des scores. Après cette rencontre, Celeste Amarilla a dézingué Kylian Mbappé, allant jusqu'à proféré des insultes racistes. « Cette brute n’a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d’honneur, Orlando Gill. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien. Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d’être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, comme toute son équipe. Ils n’ont même pas réussi à marquer un seul but, ils ont gagné sur un coup de chance… La seule chose que beaucoup d’entre nous reprochons à l’Albirroja, c’est de ne pas lui avoir donné une gifle à pleine main à la fin du match. Et pourtant, je ne suis pas fan de foot », a pesté la sénatrice paraguayenne sur son compte X.
«C’est pour ça que j’ai effacé mon post»
Via le même réseau social, Kylian Mbappé a tenu à lui répondre. « Madame Celeste Amarilla. Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisé durant cette coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde », a posté le capitaine de l'équipe de France.
«Je m’excuse auprès de tout le monde»
Présente en conférence de presse au Sénat paraguayen ce mardi, Celeste Amarilla a fait son mea culpa concernant ses propos racistes : « Comme je l’ai dit dans mon communiqué hier, c’est entre Mbappé et moi. Moi je n’ai pas parlé de la France. Je parle pour moi, je ne représente personne, pas mon parti. J’ai le droit de donner mon opinion, même si je suis sénatrice, je suis avant tout citoyenne. J’ai le droit de dire ce que je veux, de supporter l’équipe que je veux, de donner mon opinion. C’est un droit que nous avons tous. Comment mes propos font le tour du monde ? Pourquoi ça inquiète tout le monde ? Moi, je réponds à Mbappé, et ça devient presque la guerre. (...) Dites ce que Mbappé disait à nos joueurs sur le terrain. Personne ne va défendre nos joueurs. Moi je vais le faire, quand je veux, et avec les termes que je souhaite. Mbappé ne m’a pas demandé de m’excuser, et je n’ai pas de raison de le faire. J’ai écrit ce que je devais écrire. Je me suis rétractée, oui, c’est du racisme, c’est pour ça que j’ai effacé mon post. Je m’excuse auprès de tout le monde, je déteste le racisme. Je suis en train de me déconstruire, je viens d’une société où tout était différent. En Europe, qu’ils fassent ce qu’ils veulent, en France aussi. Mais je dis à la FFF qu’ils prennent un avocat s’ils veulent, mais ils n’ont pas la légitimité pour déposer une plainte contre moi. Je n’ai pas parlé d’eux, s’ils veulent porter plainte, qu’ils le fassent. Notre gouvernement a agi de manière abjecte, Macron les appelle et ils communiquent directement. Ce sont mes commentaires, moi, je ne fais pas partie du gouvernement, je suis dans l’opposition ».