«C'est du racisme» : La sénatrice paraguayenne s'excuse après avoir insulté Kylian Mbappé !

Amadou Diawara

Après la victoire de l'équipe de France contre le Paraguay, Celeste Amarilla s'en est prise à Kylian Mbappé. En effet, la sénatrice a insulté le capitaine des Bleus, et ce, pour dénoncer son attitude. Ayant proféré des propos racistes, Celeste Amarilla a fait son mea culpa ce mardi.

Ce samedi soir, l'équipe de France a battu le Paraguay en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026, et ce, par le plus petit des scores. Après cette rencontre, Celeste Amarilla a dézingué Kylian Mbappé, allant jusqu'à proféré des insultes racistes. « Cette brute n’a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d’honneur, Orlando Gill. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien. Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d’être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, comme toute son équipe. Ils n’ont même pas réussi à marquer un seul but, ils ont gagné sur un coup de chance… La seule chose que beaucoup d’entre nous reprochons à l’Albirroja, c’est de ne pas lui avoir donné une gifle à pleine main à la fin du match. Et pourtant, je ne suis pas fan de foot », a pesté la sénatrice paraguayenne sur son compte X.

«C’est pour ça que j’ai effacé mon post» Via le même réseau social, Kylian Mbappé a tenu à lui répondre. « Madame Celeste Amarilla. Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisé durant cette coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde », a posté le capitaine de l'équipe de France.