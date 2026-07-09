Équipe de France - Attaques racistes contre Kylian Mbappé : La sénatrice paraguayenne a trouvé du soutien dans son pays !

Il y a eu quelques dérapages racistes depuis le début de cette Coupe du monde 2026 notamment celui avec Bastian Schweinsteiger sur les équipes africaines et leur mentalité. Néanmoins, ce n’était rien comparé au discours haineux et discriminatoire de Celeste Amarilla envers Kylian Mbappé. La sénatrice paraguayenne a d’ailleurs su rallier à sa cause plusieurs collègues au Sénat.
L’équipe de France a éliminé le Paraguay de la Coupe du monde 2026 dans la nuit de samedi à dimanche à Philadelphie au terme d’un match haché composé de fautes, d’échauffourées et très peu d’occasions de part et d’autres. La lumière est venue de Désiré Doué qui a provoqué la défense paraguayenne dans la surface de réparation obtenant un penalty transformé par Kylian Mbappé à la 70ème minute de jeu. Depuis la fin de ce match, moment où Mbappé a célébré devant les supporters des Bleus ignorant la poignée de main du gardien paraguayen Orlando Gill, un scandale raciste a explosé après les propos discriminatoires de Celeste Amarilla. « Espèce d'imbécile, tu n'as même pas appris à écrire. Au lieu de boire de lait de ta mère, tu suçais des noix de coco et les êtres les plus instruits que tu aies jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû montrer le doigt d'honneur, Orlando Gill, moi je le fais au Sénat et il ne se passe rien ».
«Quand Orlando Gill a tendu la main avec toute l’humilité d’un Paraguayen, ce fils de p*** refuse de la lui serrer»
Devant le Sénat paraguayen justement, Celeste Amarilla a remis une pièce dans la machine après avoir déversé sa haine sur X. Son discours a une fois de plus été virulent avec une insulte destinée à la fois à Kylian Mbappé et sa mère. « Quand Orlando Gill [le gardien de but du Paraguay] a tendu la main avec toute l’humilité d’un Paraguayen, ce fils de p*** refuse de la lui serrer et lui crie au visage. Ça, ce n’est pas français. Un Français n’aurait jamais fait ça ».
Celeste Amarilla a rallié des sénateurs paraguayens à sa cause
Pendant sa prise de parole face aux sénateurs, certains d’entre eux ont apporté leur soutien au discours haineux de Celeste Amarilla à l’égard de Kylian Mbappé. RMC Sport rapporte une « violence verbale inouïe » dans l’assemblée qui s’est « déchirée ». Malgré ses propos racistes, la sénatrice a pu rallier à sa cause quelques collègues présents au Sénat. Une polémique qui risque de se poursuivre quelque temps alors que la FFF et l’ONU ont condamné le discours d’Amarilla.