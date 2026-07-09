Équipe de France - Attaques racistes contre Kylian Mbappé : La sénatrice paraguayenne a trouvé du soutien dans son pays !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a eu quelques dérapages racistes depuis le début de cette Coupe du monde 2026 notamment celui avec Bastian Schweinsteiger sur les équipes africaines et leur mentalité. Néanmoins, ce n’était rien comparé au discours haineux et discriminatoire de Celeste Amarilla envers Kylian Mbappé. La sénatrice paraguayenne a d’ailleurs su rallier à sa cause plusieurs collègues au Sénat.

L’équipe de France a éliminé le Paraguay de la Coupe du monde 2026 dans la nuit de samedi à dimanche à Philadelphie au terme d’un match haché composé de fautes, d’échauffourées et très peu d’occasions de part et d’autres. La lumière est venue de Désiré Doué qui a provoqué la défense paraguayenne dans la surface de réparation obtenant un penalty transformé par Kylian Mbappé à la 70ème minute de jeu. Depuis la fin de ce match, moment où Mbappé a célébré devant les supporters des Bleus ignorant la poignée de main du gardien paraguayen Orlando Gill, un scandale raciste a explosé après les propos discriminatoires de Celeste Amarilla. « Espèce d'imbécile, tu n'as même pas appris à écrire. Au lieu de boire de lait de ta mère, tu suçais des noix de coco et les êtres les plus instruits que tu aies jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû montrer le doigt d'honneur, Orlando Gill, moi je le fais au Sénat et il ne se passe rien ».

«Quand Orlando Gill a tendu la main avec toute l’humilité d’un Paraguayen, ce fils de p*** refuse de la lui serrer» Devant le Sénat paraguayen justement, Celeste Amarilla a remis une pièce dans la machine après avoir déversé sa haine sur X. Son discours a une fois de plus été virulent avec une insulte destinée à la fois à Kylian Mbappé et sa mère. « Quand Orlando Gill [le gardien de but du Paraguay] a tendu la main avec toute l’humilité d’un Paraguayen, ce fils de p*** refuse de la lui serrer et lui crie au visage. Ça, ce n’est pas français. Un Français n’aurait jamais fait ça ».