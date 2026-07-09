Équipe de France - Zidane à la place de Deschamps : Le gouvernement Macron obligé d’intervenir ?

Une grosse page de l’histoire de l’équipe de France va se tourner à la fin de cette Coupe du monde 2026 qui sonnera le glas d’une collaboration de 14 ans avec Didier Deschamps à sa tête. Zinedine Zidane semble déjà avoir hérité du flambeau de sa succession bien que rien n’ait été officialisé. Cependant, le nouveau plafond salarial sur le point d’être instauré ne donnerait pas d’autre choix à la FFF que de s’entretenir avec le gouvernement Macron pour une dérogation contractuelle.
Didier Deschamps s’est offert une Last Dance aux Etats-Unis avec l’équipe de France en se qualifiant avec les Bleus pour cette Coupe du monde 2026 qui se déroule conjointement dans le pays de l’Oncle Sam, au Canada ainsi qu’au Mexique (11 juin-19 juillet). Le sélectionneur des Bleus s’en ira une fois le Mondial terminé comme le stipule son contrat signé en janvier 2023 avec la Fédération française de football. Pour ce qui est de son remplacement, tout indique que Zinedine Zidane reprendra le flambeau bien que le président de la FFF, à savoir Philippe Diallo, refuse constamment de confirmer la tendance pendant ses prises de parole dans les médias.
Un plafond salarial fixé dans les fédérations
Mercredi s’est tenue la commission mixte paritaire (CMP) quelques jours après l’adoption en première lecture d’une proposition de loi sur la gouvernance du sport professionnel par les députés français. Plusieurs amendements ont été votés dont celui sur un plafond salarial fixé pour les dirigeants et employés des instances comprenant la Fédération française de football. Il était alors convenu que le plafond salarial allait être fixé à 140 000€ à l’année, soit 12 000€ mensuels. Et lors de la commission mixte paritaire qui eu lieu mercredi, les députés et employés de la FFF s’attendaient à ce qu’elle disparaisse selon RMC Sport.
La FFF contrainte d’effectuer une dérogation auprès du ministère des Sports pour le contrat de Zidane ?
Il n’en a rien été, au contraire, le plafond salarial aurait même été relevé pendant cette CMP à 450 000€ par an, à savoir 37 000€ par mois. Ce texte doit encore être validé par deux chambres avant d’être adopté de manière définitive. Mais en l’état actuel des choses, si une fédération telle que la FFF émettait le souhait de fournir une rémunération dépassant cette barre financière, la ministre des Sports du gouvernement Macron se trouverait dans l’obligation d’effectuer une dérogation.
Ce qui semble être le cas de Zinedine Zidane s’il venait bel et bien à signer un contrat avec la Fédération française de football après le départ de Didier Deschamps pour briguer le poste de sélectionneur de l’équipe de France. Le président de la FFF, toujours d’après RMC Sport, sera obligé de saisir le ministère des Sports dans l’optique d’obtenir ladite dérogation de Marina Ferrari. Le salaire de Zinedine Zidane devant être supérieur au plafond salarial imposé, le gouvernement Macron et la ministre des Sports n’auront pas le choix de s’en mêler…