Équipe de France - Zidane à la place de Deschamps : Le gouvernement Macron obligé d’intervenir ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une grosse page de l’histoire de l’équipe de France va se tourner à la fin de cette Coupe du monde 2026 qui sonnera le glas d’une collaboration de 14 ans avec Didier Deschamps à sa tête. Zinedine Zidane semble déjà avoir hérité du flambeau de sa succession bien que rien n’ait été officialisé. Cependant, le nouveau plafond salarial sur le point d’être instauré ne donnerait pas d’autre choix à la FFF que de s’entretenir avec le gouvernement Macron pour une dérogation contractuelle.

Didier Deschamps s’est offert une Last Dance aux Etats-Unis avec l’équipe de France en se qualifiant avec les Bleus pour cette Coupe du monde 2026 qui se déroule conjointement dans le pays de l’Oncle Sam, au Canada ainsi qu’au Mexique (11 juin-19 juillet). Le sélectionneur des Bleus s’en ira une fois le Mondial terminé comme le stipule son contrat signé en janvier 2023 avec la Fédération française de football. Pour ce qui est de son remplacement, tout indique que Zinedine Zidane reprendra le flambeau bien que le président de la FFF, à savoir Philippe Diallo, refuse constamment de confirmer la tendance pendant ses prises de parole dans les médias.

Un plafond salarial fixé dans les fédérations Mercredi s’est tenue la commission mixte paritaire (CMP) quelques jours après l’adoption en première lecture d’une proposition de loi sur la gouvernance du sport professionnel par les députés français. Plusieurs amendements ont été votés dont celui sur un plafond salarial fixé pour les dirigeants et employés des instances comprenant la Fédération française de football. Il était alors convenu que le plafond salarial allait être fixé à 140 000€ à l’année, soit 12 000€ mensuels. Et lors de la commission mixte paritaire qui eu lieu mercredi, les députés et employés de la FFF s’attendaient à ce qu’elle disparaisse selon RMC Sport.