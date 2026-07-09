L'équipe de France va-t-elle remporter la Coupe du Monde 2026 ?

Amadou Diawara

Ayant battu à la fois la Suède et le Paraguay lors de ses deux premiers matchs de la phase à éliminations directes de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a rendez-vous avec le Maroc en quart de finale. D'après vous, la bande à Kylian Mbappé va-t-elle remporter sa troisième étoile le 19 juillet ? A vos votes !

Ayant terminé à la première place du groupe I, l'équipe de France a validé son ticket pour la phase à éliminations directes de la Coupe du Monde 2026. Tombeurs de la Suède en 16ème de finale, les Bleus de Didier Deschamps ont également battu le Paraguay au tour suivant. Par conséquent, Kylian Mbappé et ses partenaires vont affronter le Maroc en quart de finale ce jeudi soir. Les Lions de l'Atlas ayant écarté le Canada en huitième de finale.

Coupe du Monde 2026 : Une troisième étoile pour l'équipe de France ? En plus de France-Maroc, voici les trois autres affichent des quarts de finale de la Coupe du Monde : Espagne-Belgique, Norvège-Angleterre et Argentine-Suisse. D'abord, les Bleus et les Lions de l'Atlas ont rendez-vous au Gillette Stadium de Boston. Ensuite, la Roja va se frotter aux Diables Rouges ce vendredi soir au SoFi Stadium de Los Angeles. Le lendemain, la bande à Erling Haaland tentera de surclasser les Three Lions au Hard Rock Stadium de Miami. Enfin, l'Albiceleste sera opposée à la Nati dans la nuit de samedi à dimanche au Arrowhead Stadium de Kansas City.