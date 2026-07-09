Zinedine Zidane en équipe de France : «Il doit être candidat», ce vieux rival valide son profil !

Après la Coupe du monde, l’équipe de France changera de sélectionneur. Didier Deschamps quittera ses fonctions et pour le remplacer, tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane. Rien n’est encore officiel concernant l’arrivée de l’ancien du Real Madrid, mais voilà que cela est une évidence pour tout le monde. Y compris pour Fabio Cannavaro, champion du monde 2006 avec l’Italie.
Cela fait maintenant plus de 5 ans que l’on a plus vu Zinedine Zidane sur un banc de touche. Parti du Real Madrid en 2021, le Français pourrait prochainement faire son retour aux affaires en prenant les commandes de l’équipe de France. Zizou est annoncé comme le successeur de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Ne resterait plus qu’à attendre l’officialisation de la part de la FFF et de Philippe Diallo qui a jusqu’à présent toujours voulu rester mystérieux concernant l’identité du futur sélectionneur de l’équipe de France.
« Il doit forcément être le candidat numéro 1 à la succession de Deschamps »
D’ici quelques semaines, on pourrait donc voir Zinedine Zidane sur le banc de l’équipe de France. Une évidence aux yeux de Fabio Cannavaro, lui qui avait fait tomber les Bleus de Zizou en finale de la Coupe du monde 2006 avec l’Italie. Présent au micro de RMC lors de l’After Foot, l’ancien Ballon d’Or a ainsi dit : « Un entraîneur qui gagne trois fois la Ligue des Champions, il doit forcément être le candidat numéro 1 à la succession de Deschamps ».
« C’est vrai que ce sont des métiers différents d’entraîner un club et une sélection »
Après avoir entraîné en club, au Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait donc prendre les commandes d’une sélection, la France. Fabio Cannavaro connait d’ailleurs bien les différences entre les deux métiers. Et à ce propos, celui qui a dirigé l’Ouzbékistan à la Coupe du monde a fait savoir : « C’est vrai que ce sont des métiers différents d’entraîner un club et une sélection. En très peu de temps, tu dois trouver une bonne formule quand tu es sélectionneur. Et dès fois, il y a moins de tracas car tu peux te fier à la qualité des joueurs. Ce sont deux rôles qui sont très stimulants, qui te font souffrir, mais quand tu gagnes, c’est une jouissance éternelle ».