France/Maroc - Coupe du Monde 2026 : Didier Deschamps a tranché entre Bradley Barcola et Désiré Doué !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour le quart de finale de l’équipe de France face au Maroc jeudi, Didier Deschamps devrait aligner un onze de départ quasiment identique à celui qui s’est imposé face au Paraguay (1-0) samedi. Seul Désiré Doué devrait être préféré à Bradley Barcola et l’alternance entre les deux joueurs du PSG va donc se poursuivre, comme depuis le début de la compétition.

Quatre ans après la demi-finale du Mondial 2022, l’équipe de France et le Maroc se retrouvent ce jeudi soir, cette fois-ci en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. « Ce n’est pas une revanche, cela ne veut rien dire dans le football », a martelé Didier Deschamps mercredi en conférence de presse à la veille de cette rencontre, pour laquelle il devrait opérer un seul changement dans sa composition d’équipe.

Doué préféré à Barcola contre le Maroc En effet, d’après les informations de Canal+, Désiré Doué sera préféré à Bradley Barcola. Presque une habitude puisque les deux joueurs du PSG ont souvent alterné depuis le début de la compétition. Face au Paraguay (1-0) en huitièmes de finale, c’est le second qui avait débuté, avant que le premier n’entre en jeu et provoque le penalty transformé par Kylian Mbappé. Une information confirmée par L’Équipe, qui précise en revanche que c’est Lucas Digne qui devrait l’accompagner dans le couloir gauche, contrairement à Théo Hernandez, titularisé derrière Désiré Doué contre le Sénégal (3-1) et la Norvège (4-1).