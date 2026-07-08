France/Maroc - Coupe du Monde 2026 : Une bonne nouvelle tombe pour Aurélien Tchouameni !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des cadres de Didier Deschamps, Aurélien Tchouaméni a dû faire face à quelques pépins physiques en cette Coupe du monde 2026. Absent face au Paraguay lors du huitième de finale (1-0), sa présence pour le quart de finale de ce jeudi contre le Maroc est encore loin d’être assuré.

Les Bleus poursuivent leur chemin en cette Coupe du monde 2026, avec un possible ticket pour le dernier carré à aller chercher ce jeudi. Ce sera contre le Maroc d’Achraf Hakimi et de Yassine Bounou, mais qui ont défait le Canada et les Pays-Bas pour arriver là. Et si l’équipe de France est favorite, il subsiste encore quelques doutes...

« Aurélien va mieux » C’est le cas pour Aurélien Tchouaméni, absent lors du dernier match face au Paraguay et préservé par Didier Deschamps et son staff. « Aurélien va mieux. Il n’y a que lui à voir, mais il va mieux. Je ne peux pas vous en dire plus. Il participera peut-être à la séance d’entraînement aujourd’hui (mercredi). Il faut que je fasse le point. Autrement, les autres sont tous disponibles » a expliqué le sélectionneur ce mercredi, en conférence de presse. « On a eu un jour de plus, c'est toujours ça de pris. Plus la compétition avance, plus la récupération est essentielle ».