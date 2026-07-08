«Un mal pour un bien» : Snobé par Deschamps pour la Coupe du monde, Tolisso a profité de ses vacances !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Espérant faire partie de la liste de Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde en Amérique du Nord, Corentin Tolisso n’avait pas été appelé par le sélectionneur. Le milieu de 31 ans a donc pu partir en vacances après le dernier match de l’OL, lui permettant de se reposer pour l’exercice à venir.

Pendant une bonne partie de la saison, Corentin Tolisso n’a pas échappé aux questions sur l’équipe de France. Il faut dire qu’avec ses bonnes prestations sous le maillot de l’OL, l’international français n’aurait pas volé sa place dans le groupe tricolore pour la Coupe du monde, mais Didier Deschamps en a finalement décidé autrement. Pendant que les Bleus se sont envolés pour l’Amérique du Nord, le milieu de 31 ans a pu profiter de plusieurs semaines de vacances, « un mal pour un bien » comme il l’a reconnu ce mercredi.

« Je ne sais pas combien de matchs j’aurais joué si j’avais été en sélection » De retour à l’entraînement pour préparer la nouvelle saison de l’OL, Corentin Tolisso a profité de son passage devant la presse pour évoquer son absence chez les Bleus, qui s’apprêtent à défier le Maroc en quart de finale du Mondial 2026 ce jeudi. « J’ai digéré très rapidement, j’ai pu partir en vacances avec ma famille, mes amis, je me dis que finalement, c’était peut-être un mal pour un bien, a relativé le champion du monde 2018. Je ne sais pas combien de matchs j’aurais joué si j’avais été en sélection. Je n’aurais peut-être pas joué, mais je me serais en tout cas pas reposé avec les entraînements. Là, j’ai pu me reposer, avoir mes 6 semaines de vacances, j’ai des échéances très importantes avec mon club. L’OL, aujourd’hui, c’est le plus important. »