Coupe du monde 2026 : Encore un geste scandaleux au Paraguay qui concerne Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis l’élimination du Paraguay en 1/8ème de finale de Coupe du monde face à l’équipe de France la semaine dernière, Celeste Amarilla enchaîne les dérapages racistes à l’encontre de Kylian Mbappé que ce soit sur les réseaux sociaux ou devant le Sénat paraguayen. La sénatrice semble avoir quelques partisans de son discours au Paraguay au vu du mannequin à l’effigie de Mbappé qui a brûlé dans les rues…

Le 1/8ème de finale de Coupe du monde entre l’équipe de France et le Paraguay a été joué sous tension au Lincoln Financial Field de Philadelphie dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Un penalty marqué par Kylian Mbappé à la 70ème minute de jeu après une faute sur Désiré Doué sanctionnée par l’arbitre central au terme d’une vérification de la VAR a permis aux Bleus de s’imposer sur le score d’un but à zéro.

Celeste Amarilla s’en prend à nouveau à Mbappé devant le Sénat paraguayen Au coup de sifflet final, Kylian Mbappé a été célébré devant les supporters, ignorant la poignée de main tendue par Orlando Gill, gardien du Paraguay, dont s’est servie Celeste Amarilla pour énoncer des propos haineux et racistes à l’encontre du capitaine de l’équipe de France lundi. « Espèce d'imbécile, tu n'as même pas appris à écrire. Au lieu de boire de lait de ta mère, tu suçais des noix de coco et les êtres les plus instruits que tu aies jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû montrer le doigt d'honneur, Orlando Gill, moi je le fais au Sénat et il ne se passe rien ». Devant le Sénat paraguayen mercredi, la sénatrice en a rajouté une couche en insultant à nouveau Kylian Mbappé.