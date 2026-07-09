Kylian Mbappé victime d'insultes racistes : La sénatrice paraguayenne remet de l'huile sur le feu !

Amadou Diawara

Après la défaite du Paraguay face à la France, Celeste Amarilla s'en est prise à Kylian Mbappé, proférant des insultes racistes à son encontre. Invitée une nouvelle fois à revenir sur ses propos, la sénatrice paraguayenne en a rajouté une couche sur le numéro 10 et capitaine des Bleus.

Alors que le Paraguay s'est incliné face à la France en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026, Celeste Amarilla a pris Kylian Mbappé en grippe, proférant des insultes racistes à son encontre sur son compte X. « Cette brute n’a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d’honneur, Orlando Gill. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien. Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d’être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, comme toute son équipe. Ils n’ont même pas réussi à marquer un seul but, ils ont gagné sur un coup de chance… La seule chose que beaucoup d’entre nous reprochons à l’Albirroja, c’est de ne pas lui avoir donné une gifle à pleine main à la fin du match. Et pourtant, je ne suis pas fan de foot », a écrit la sénatrice paraguayenne sur le réseau social.

«La France n’est pas la France de Mbappé» Dans des propos rapportés par ABC, Celeste Amarilla a lâché ses vérités sur son post offensant envers Kylian Mbappé. « Le soutien que j'ai reçu ? Je ne m’y attendais pas et je ne sais même pas si je mérite un tel soutien, c’est impressionnant. Je crois que tous ceux qui ne m’aimaient pas m’ont pardonnée, y compris les Colorados. Mon post insultant Kylian Mbappé ? Je ne l’ai pas fait pour avoir mon quart d’heure de gloire. Ici, je suis déjà célèbre. Je l’ai fait sans même y réfléchir, et c’est pour cela que j’ai des problèmes aujourd’hui. La réaction du gouvernement paraguayen ? Elle est absolument inutile. C’était une façon de dire à la France : “Oui, monsieur. Oui, monsieur", alors que la France n’était même pas concernée. J’insiste, et vous pouvez le vérifier. C’était aussi déplacé que vous le voulez, mais c’était avec Mbappé. À quel moment ai-je mentionné la France ? Le Congrès qui veut que j'endosse la pleine responsabilité de mon acte ? Mais je peux même demander qu’on fasse cela si cela peut vous rassurer, car je vois des gens qui ont très peur. Des gens qui disent qu’il faut implorer le pardon de la France, qui ont honte de moi. Eh bien, je vais les débarrasser de ce poids énorme », a-t-elle affirmé, avant d'en rajouter une couche sur Kylian Mbappé.