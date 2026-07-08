Insultes racistes contre Kylian Mbappé : Une peine de prison encourue par la sénatrice paraguayenne

Si la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla a reconnu avoir fait « une erreur » avec son message raciste à l’encontre de Kylian Mbappé, voilà que l’affaire pourrait ne pas en rester là. En effet, le parquet de Paris a décidé d’ouvrir une enquête pour injure publique et provocation à la haine ou à la violence.
Et voilà que les propos racistes tenus par Celeste Amarilla pourraient aujourd’hui lui valoir des soucis judiciaires. En effet, dans un communiqué pour prendre la défense de Kylian Mbappé, la FFF a annoncé procéder « à un signalement au parquet à des fins de poursuite judiciaire ». De plus, le parquet de Paris a également décidé d’ouvrir une enquête contre la sénatrice paraguayenne pour injure publique et provocation à la haine ou à la violence. Que risque maintenant Celeste Amarilla ?
La justice française va-t-elle sévir ?
Pour RMC, un avocat spécialisé dans ce genre de dossier a fait savoir : « Il est fort probable que cette femme ne comparaisse jamais devant un juge français pour ces faits ». Si la justice française est capable de gérer une telle affaire, plusieurs freins pourraient l’empêcher de faire condamner la sénatrice paraguayenne, à commencer notamment par son immunité parlementaire qui devra être levée par la justice paraguayenne. Il n’empêche Celeste Amarilla risque théoriquement une sanction qui pourrait aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000€ d’amende.
« C’était une erreur et c’est pour ça que j’ai supprimé le message »
Ce mercredi, Celeste Amarilla avait pris la parole face à l’ampleur de l’affaire suite à ses propos concernant Kylian Mbappé. Elle avait alors dit : « Je me rétracte. C’était une erreur et c’est pour ça que j’ai supprimé le message. C’était une bêtise. C’est un schéma que je déteste vraiment. En réalité c’est ce que j’ai appris à bientôt 62 ans, mais j’ai vécu dans une société où les gays étaient frappés et où dire "noir de merde" était une chose habituelle. Je viens de cette génération où les femmes divorcées étaient stigmatisées. (…) Je suis en train de me déconstruire. Je me déconstruis et je construis une nouvelle Celeste Amarilla capable de vivre 60 ans plus tard ».