Insultes racistes contre Kylian Mbappé : Une peine de prison encourue par la sénatrice paraguayenne

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla a reconnu avoir fait « une erreur » avec son message raciste à l’encontre de Kylian Mbappé, voilà que l’affaire pourrait ne pas en rester là. En effet, le parquet de Paris a décidé d’ouvrir une enquête pour injure publique et provocation à la haine ou à la violence.

Et voilà que les propos racistes tenus par Celeste Amarilla pourraient aujourd’hui lui valoir des soucis judiciaires. En effet, dans un communiqué pour prendre la défense de Kylian Mbappé, la FFF a annoncé procéder « à un signalement au parquet à des fins de poursuite judiciaire ». De plus, le parquet de Paris a également décidé d’ouvrir une enquête contre la sénatrice paraguayenne pour injure publique et provocation à la haine ou à la violence. Que risque maintenant Celeste Amarilla ?

La justice française va-t-elle sévir ? Pour RMC, un avocat spécialisé dans ce genre de dossier a fait savoir : « Il est fort probable que cette femme ne comparaisse jamais devant un juge français pour ces faits ». Si la justice française est capable de gérer une telle affaire, plusieurs freins pourraient l’empêcher de faire condamner la sénatrice paraguayenne, à commencer notamment par son immunité parlementaire qui devra être levée par la justice paraguayenne. Il n’empêche Celeste Amarilla risque théoriquement une sanction qui pourrait aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000€ d’amende.