Kylian Mbappé est métamorphosé : Johan Micoud a trouvé le responsable en équipe de France et balance son nom !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré les nombreuses réserves à son sujet et les critiques dont il faisait l'objet avant le début de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé est en train de réaliser un sans-faute, que ce soit dans ses performances et même dans son statut de capitaine de l'équipe de France. Et selon l'analyse de Johan Micoud, Michael Olise n'est pas du tout étranger à cette grande réussite de Mbappé.

Déjà auteur de 7 buts et 2 passes décisives avec l'équipe de France depuis le début de cette Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé a retrouvé tout le prestige et le statut si particulier qu'on lui prêtait avant qu'il ne décide de quitter le PSG pour le Real Madrid en 2024. Une véritable métamorphose pour le capitaine des Bleus, parfaitement appuyé en attaque par la montée en puissance de Michael Olise (5 passes décisives dans ce Mondial). Johan Micoud, ancien joueur de l'équipe de France et désormais consultant dans L'EQUIPE du Soir, a décrypté cette transformation de Mbappé.

Micoud encense Mbappé « Il s’est dit qu’il ne pouvait plus être déconnecté de tout le monde. Il a capté qu’en fait il y avait des joueurs qui étaient là pour jouer le Ballon d’or, mais qui étaient des joueurs d’équipe. Il s’est dit qu’à un moment donné, il ne pourra pas continuer à rester seul. Kylian Mbappé se réinvente, et redevient Kylian Mbappé en fait. Il prend l’espace, il est connecté directement avec Ousmane Dembélé et Michael Olise, mais pas dans l’esprit de venir demander le ballon dans les pieds et bloquer les espaces pour tout le monde : au contraire. Il crée l’espace et cela donne encore plus de possibilités et de temps aux autres de pouvoir l’alimenter », estime Micoud, qui met ensuite l'accent sur Michael Olise, responsable selon lui de ce grand changement positif chez Kylian Mbappé.