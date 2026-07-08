En pleine Coupe du monde 2026, Lionel Messi est défié par Antoine Griezmann

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Décisif ce mercredi face à l’Egypte, Lionel Messi a permis à l’Argentine de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026. L’Albiceleste peut donc toujours ambitionner de conserver sa couronne. Une compétition à l’issue de laquelle La Pulga restera bien évidemment aux Etats-Unis, elle qui évolue désormais à l’Inter Miami. Antoine Griezmann fraichement arrivé en MLS est d’ailleurs impatient de défier Messi.

Antoine Griezmann ne s’en est jamais caché : il a toujours voulu jouer en MLS, aux Etats-Unis. C’est désormais une réalité pour le champion du monde 2018 avec l’équipe de France qui a décidé de quitter l’Atlético de Madrid pour s’engager avec le club d’Orlando. Faisant actuellement ses premiers pas au sein de la franchise floridienne, Griezmann retrouvera d’ici quelques semaines face à lui un certain Lionel Messi, qu’il a connu au FC Barcelone dans le cadre du derby de Floride face à l’Inter Miami.

« Un plaisir d'affronter à nouveau Messi » A 35 ans, Antoine Griezmann est désormais un joueur d’Orlando. Présenté sous ses nouvelles couleurs, le Français a confié dans un premier temps, rapporté par L’Equipe : « Depuis mes 18 ans, mon rêve était de venir en MLS. Je suis ici pour remporter des trophées, tisser des liens avec les supporters et aider mes coéquipiers à progresser ». Griezmann a ensuite évoqué son futur duel face à Lionel Messi, qui dispute actuellement la Coupe du monde avec l’Argentine, disant : « On m'a beaucoup parlé de ce derby. Ce sera un plaisir d'affronter à nouveau Messi, mais aussi Rodrigo De Paul, avec qui j'ai une très bonne relation ».