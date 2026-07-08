Fin de l’histoire pour Lionel Messi : La grande annonce sur son avenir après la Coupe du monde 2026

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une page se tourne dans cette Coupe du monde avec les dernières participations de plusieurs stars majeures du football. C’est le cas de Cristiano Ronaldo, Neymar ou encore Luka Modric, déjà éliminés, mais également de Lionel Messi comme l’a confirmé l’un de ses coéquipiers après la qualification de l’Argentine pour les quarts de finale du Mondial.

Plus que jamais, Lionel Messi semble éternel. Alors que l’Argentine était proche d’être éliminée par l’Égypte en étant menée 2 à 0 à dix minutes de la fin du temps réglementaire, le natif de Rosario s’est encore mué en sauveur de la nation en délivrant une passe décisive pour Cristian Romero avant d’inscrire le but égalisateur. Enzo Fernandez s’est ensuite chargé du troisième but dans le temps additionnel. Une soirée forte en émotion pour Messi, en larmes après la qualification pour les quarts de finale.

Lionel Messi justifie ses larmes « C’était un peu de la joie, du soulagement, parce qu’on voulait continuer à être là et que ça ne pouvait pas se terminer aujourd’hui, on ne voulait pas partir », s’est-il justifié après la rencontre, affirmant ne pas avoir pensé à la fin de son histoire avec l’Albiceleste en cas d’élimination : « Non, c’est pour tout ce qui s’est passé dans le match, pour tout le travail qu’on a dû accomplir. Et parce que je crois que ce groupe méritait de poursuivre, méritait de continuer à se battre. » Son coéquipier Lautaro Martinez a néanmoins confirmé en conférence de presse que Lionel Messi disputait bien sa dernière Coupe du monde.