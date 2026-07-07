Coupe du monde 2026 - «Il y a eu des choses étranges» : L’Egypte crie au scandale, Lionel Messi est impliqué !

Pierrick Levallet

L’Egypte a longtemps cru qu’elle tenait son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Mohamed Salah et ses partenaires ont mené l’Argentine par deux buts d’écarts, mais se sont finalement inclinés ce mardi (3-2). Les Pharaons ont alors crié au scandale après la partie, et ont mêlé Lionel Messi à cette affaire.

Ce mardi, l’Egypte a vu sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 lui filer entre les doigts. Mohamed Salah et les siens ont longtemps cru qu’ils allaient accéder au tour suivant, puisqu’ils menaient par deux buts d’écart jusqu’à la 79e minute contre l’Argentine. Mais finalement, l’Albiceleste a totalement retourné la rencontre à son avantage et s’est imposée (3-2). Les Pharaons ont alors immédiatement crié au scandale après la partie, et n’ont pas hésité à impliquer Lionel Messi.

«C'est une victoire non méritée pour l'Argentine» « Un de nos buts a été annulé et nous ne savons pas pourquoi. Nous étions tout près de mener 3-1, et il y a eu une faute sur Hamdy Fathy. Peut-être voulaient-ils maintenir le champion du monde dans la compétition ? Peut-être voulaient-ils que Messi reste en lice ? En football, il existe parfois des facteurs extérieurs qui vont au-delà des aspects techniques. J'ai dit à l'arbitre que ce qui se passait n'était pas juste. C'est une victoire non méritée pour l'Argentine. Une fois de retour dans mon pays et chez moi, je ne regarderai plus la Coupe du monde, parce qu'il n'y a pas de justice dans cette compétition » a pesté le sélectionneur Hossam Hassan dans des propos rapportés par RMC Sport.