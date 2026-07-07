Coupe du monde 2026 : Lionel Messi craque à la télévision après Argentine-Egypte !

Pierrick Levallet

L’Argentine s’est faite peur en huitième de finale de cette Coupe du monde 2026. L’Albiceleste s’est imposée sur le fil contre l’Egypte (3-2) après avoir pourtant été menée de deux buts d’écart. La rencontre a tellement été éprouvante émotionnellement que Lionel Messi a craqué à la télévision après la qualification des siens.

L’Argentine a eu très chaud dans cette Coupe du monde 2026. L’espace d’un instant, l’Albiceleste se voyait se faire éliminer par l’Egypte en huitième de finale. Les Pharaons de Mohamed Salah menaient de deux buts d’écart jusqu’à la 79e minute. Mais finalement, les hommes de Lionel Scaloni ont su retourner la situation à leur avantage et se sont finalement imposés (3-2). Mais la rencontre semble avoir laissé des traces sur le plan émotionnel, surtout du côté de Lionel Messi.

Lionel Messi a fini en larmes après la qualification de l'Argentine En effet, La Pulga a terminé la rencontre en larmes après la qualification de l’Argentine. L’octuple Ballon d’Or était visiblement très soulagé de pouvoir accéder au tour suivant et a donc craqué à la télévision. Et il n’était pas le seul, puisque Lionel Scaloni a aussi eu du mal à contenir son émotion. « Je n’arrive même pas à lever les yeux, désolé, je suis très ému. Quel groupe de joueurs, mon frère ! Je dois y aller, excuse-moi » a lancé le sélectionneur de l’Albiceleste après la partie dans des propos rapportés par Foot Mercato.