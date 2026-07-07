Le Portugal éliminé de la Coupe du monde : Ce nouveau record très gênant pour Cristiano Ronaldo

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À défaut du trophée, Cristiano Ronaldo quitte la Coupe du Monde en devenant, malgré lui, le champion des défaites. Avec ce huitième revers dans la compétition face à l’Espagne (0-1), l’attaquant portugais de 41 ans égale un record qu’il aurait préféré éviter…

Cristiano Ronaldo quitte la Coupe du monde sur un match raté contre l’Espagne, vainqueur de son duel avec le Portugal dans les dernières minutes de la partie grâce à un but de Mikel Merino à la 91e. En larmes après le coup de sifflet final, la star portugaise a confirmé qu’elle venait de disputer sa dernière rencontre dans un Mondial. « C'est vrai que c'était mon dernier Mondial, oui, a confié Cristiano Ronaldo en zone mixte. Mais pour le reste, je vais prendre du temps pour y penser, voir avec ma famille, ne pas décider à chaud. »

Cristiano Ronaldo quitte la Coupe du monde sur un record de défaites L’ancien joueur du Real Madrid n’a pas souvent été en réussite dans cette compétition, avec seulement un but en phase finale, inscrit la semaine dernière lors du seizième contre la Croatie. Cristiano Ronaldo n’a jamais été décisif en 9 matchs à partir des huitièmes de finale en Coupe du monde. Avec ce revers contre la Roja, l’attaquant de 41 ans partage également un nouveau record peu flatteur avec huit défaites en Coupe du monde, égalant l’Australien Mathew Leckie, le Mexicain Antonio Carbajal ainsi que les Sud-Coréens Hong Myung-bo et Son Heung-min.