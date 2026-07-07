Coupe du monde 2026 - Le Portugal éliminé : Cristiano Ronaldo confirme les rumeurs pour son avenir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après l’élimination du Portugal contre l’Espagne en huitième de finale de la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo a pris la parole concernant son avenir, confirmant qu’il venait de disputer son dernier match dans la compétition. L’international portugais de 41 ans laisse la porte ouverte à un éventuel retour avec sa sélection avant ça.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo ne découvrira jamais la joie d’être sacré champion du monde. Pour sa sixième participation dans la compétition, la star de la Seleção a connu une nouvelle désillusion ce lundi soir en étant battu par l’Espagne (1-0) dans les dernières minutes sur un but de Mikel Merino (90e + 1). En larmes après ce huitième de finale, Cristiano Ronaldo a confirmé dans la foulée qu’il venait de réaliser son ultime apparition dans un Mondial.

Cristiano Ronaldo confirme pour sa dernière Coupe du monde « C'est vrai que c'était mon dernier Mondial, oui », a indiqué Cristiano Ronaldo en zone mixte, confirmant ainsi les récentes déclarations de sa soeur. Et d’ajouter : « Mais pour le reste, je vais prendre du temps pour y penser, voir avec ma famille, ne pas décider à chaud. » L’ancienne star du Real Madrid s’en va la tête haute : « Triste, ce qui est normal quand on est éliminé d'une Coupe du monde. Mais comme je l'ai dit hier (dimanche) en conférence de presse, j'ai tout donné, j'ai fait de mon mieux, j'ai la conscience tranquille. C'est la vie d'un footballeur, parfois on gagne, parfois on perd, il faut continuer ».