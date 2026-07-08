Coupe du monde 2026 - Donald Trump annule un carton rouge : Attaqué, le sélectionneur des Etats-Unis pousse un coup de gueule

Axel Cornic

La Coupe du monde 2026 a été secouée par un immense scandale récemment, avec l’intervention de Donald Trump auprès de la FIFA pour annuler le carton rouge de Folarin Balogun. Mais cela n’a servi à rien, puisque les Etats-Unis ont été balayés en huitième de finale face à la Belgique (4-1), dans la nuit de lundi à mardi.

On n’a parlé que de ça ces dernières heures. Président des Etats-Unis d’Amérique, Donald Trump a avoué avoir appelé la FIFA pour que le carton rouge de Folarin Balogun soit suspendu. Il n’a pas fallu attendre longtemps avant que ça ne déclenche un énorme scandale planétaire, qui n’a pas vraiment aidé la sélection étatsunienne.

« Je suis frustré, déçu par les personnes qui n’arrivent pas, j’imagine, à comprendre la situation » Présent en conférence de presse après la défaite de son équipe face à la Belgique en huitième de finale de cette Coupe du monde 2026, Mauricio Pochettino a en effet poussé un coup de gueule. « Je suis frustré, déçu par les personnes qui n’arrivent pas, j’imagine, à comprendre la situation. Et de tout mélanger dans ce type de situations qui sont personnelles et qui n’ont pas affecté notre performance. Elle a été ce qu’elle a été. Nous avons performé de la manière dont nous avons performé et on ne peut pas utiliser Balogun en tant qu’excuse. Ce n’était tout simplement pas notre jour » a déclaré le sélectionneur des U.S.A..