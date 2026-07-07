Coupe du monde 2026 - L’Argentine dénonce un scandale : Un Français est impliqué !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce mardi, l'Argentine dispute son huitième de finale contre l'Egypte. Une rencontre qui sera arbitrée par François Letexier. Et compte tenu de la rivalité entre la France et l'Albiceleste, ce choix fait scandale en Argentine où la presse craint que l'arbitre français fasse pencher la balance en faveur des Pharaons.

Après avoir du batailler pour éliminer le Cap-Vert en seizièmes de finale de la Coupe du monde, l'Argentine va cette fois devoir élever son niveau de jeu afin de venir à bout de l'Egypte. En jeu, une qualification en quart de finale du Mondial face à la Colombie ou la Suisse et c'est François Letexier qui a été choisi pour arbitrer ce match. A priori, rien d'anormal compte tenu de l'expérience du Français, désigner meilleur arbitre du monde en 2024. Mais pour les Argentins, le problème vient de la nationalité de Monsieur Letexier compte tenu de la rivalité entre les deux nations. La presse argentine craint donc un manque d'objectivité.

L'Argentine dénonce la nomination de François Letexier C'est le cas notamment de La Nacion, qui s'étonne du choix de la FIFA. « Surprise, il s’agit d’un Français, l’un des plus grands rivaux de l’Argentine », peut-on lire dans les colonnes du média qui rappelle également qu'il « était l’arbitre du match entre le Real Madrid et Benfica qui a déclenché l’"affaire Prestiani" ». De son côté, Clarin met plutôt la pression sur François Letexier, assurant que « pour l’Argentine, cette nomination est un gage d’expérience malgré la jeunesse de l’arbitre. Ce sera également un test important pour lui, qui exigera du sang-froid dans la gestion des contacts physiques et une grande force mentale pour faire face à la pression ».