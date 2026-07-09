Equipe de France : Zinedine Zidane viré par le prochain gouvernement ? C’est possible !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet avec la FFF, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Libre de tout contrat depuis l'été 2021, Zinedine Zidane devrait prendre la place de son ancien coéquipier chez les Bleus. Et il pourrait ne pas faire long feu à cause du plafond salarial fixé par le gouvernement.

Après 14 années de règne en équipe de France, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur après la Coupe du Monde ; étant en fin de contrat le 31 juillet. Pour assurer sa succession, Zinedine Zidane aurait été choisi par la FFF. Toutefois, le Ballon d'Or 98 pourrait ne pas rester bien longtemps en place, et ce, parce qu'un plafond salarial à hauteur de 140 000€ par an - soit 12 000€ mensuels - a été voté.

«Dans un an, on pourrait donc avoir un gouvernement qui n’est pas d’accord» Sur les ondes de RMC, Nicolas Pelletier a expliqué comment le prochain gouvernement pourrait remercier le prochain sélectionneur de l'équipe de France, très possiblement Zinedine Zidane. « C’est une surprise qui a été adoptée dans la commission mixte paritaire qui réunit des sénateurs et des députés. C’est là où on négocie le texte final. Il sera pratiquement validé. Les sources contactées m’ont dit qu’un texte adopté en CMP normalement, c’est celui qui sera validé à la fin à l’Assemblée Nationale. Il y avait ce plafond adopté en première lecture de 140 000€ par an. Donc, on a eu une surprise lors de la commission mixte paritaire, on a rehaussé ce plafond à 450 000€ par an. Mais surtout, si la fédération veut aller au-delà, c’est la où le ministre des Sports en place qui devra valider cette rémunération. Ça veut dire que le ministre des Sports en place à un droit de regard sur le choix de la fédération en question », a précisé le journaliste français, avant d'en rajouter une couche.