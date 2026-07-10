Coupe du monde 2026 - Blessure de Kylian Mbappé : Une information importante est déjà tombée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au terme d'une nouvelle prestation totalement maitrisée, l'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde après avoir dominé le Maroc (2-0). Néanmoins, la soirée a été gâchée par une inquiétude entourant l'état physique de Kylian Mbappé sorti en fin de match après avoir ressenti une gêne à la cheville.

L'équipe de France poursuit son chemin à la Coupe du monde. Les Bleus ont enchaîné une sixième victoire consécutive au Mondial en dominant le Maroc en quart de finale (2-0). Les hommes de Didier Deschamps rejoignent donc le dernier carré pour la troisième fois de suite après 2018 et 2022 au terme d'une rencontre totalement maitrisée. Cependant, Kylian Mbappé est sorti en fin de match après avoir été touché à la cheville sur un tacle appuyé d'Issa Diop.

Mbappé se montre rassurant Néanmoins, Didier Deschamps a tenu à se montrer rassurant au micro de M6 après le match. « Non, Kylian c’est un peu la cheville, il ressentait un peu de douleur, et Manu Koné avait reçu un coup au genou et un peu de crampes. Warren (Zaïre-Emery) a fait une très très bonne entrée », a confié le sélectionneur de Bleus, avant que Kylian Mbappé ne tienne un discours similaire : « Oui ça va bien, j’ai pris un coup à la cheville, mais ça va. Je pense qu’à ce moment-là, JP (Jean-Philippe Mateta) était plus apte que moi à jouer les 15 dernières minutes. Et il est bien entré, il peut marquer, c’est positif ».