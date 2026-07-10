Coupe du monde 2026 - Blessure de Kylian Mbappé : Une information importante est déjà tombée !

Au terme d'une nouvelle prestation totalement maitrisée, l'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde après avoir dominé le Maroc (2-0). Néanmoins, la soirée a été gâchée par une inquiétude entourant l'état physique de Kylian Mbappé sorti en fin de match après avoir ressenti une gêne à la cheville.
L'équipe de France poursuit son chemin à la Coupe du monde. Les Bleus ont enchaîné une sixième victoire consécutive au Mondial en dominant le Maroc en quart de finale (2-0). Les hommes de Didier Deschamps rejoignent donc le dernier carré pour la troisième fois de suite après 2018 et 2022 au terme d'une rencontre totalement maitrisée. Cependant, Kylian Mbappé est sorti en fin de match après avoir été touché à la cheville sur un tacle appuyé d'Issa Diop.
Mbappé se montre rassurant
Néanmoins, Didier Deschamps a tenu à se montrer rassurant au micro de M6 après le match. « Non, Kylian c’est un peu la cheville, il ressentait un peu de douleur, et Manu Koné avait reçu un coup au genou et un peu de crampes. Warren (Zaïre-Emery) a fait une très très bonne entrée », a confié le sélectionneur de Bleus, avant que Kylian Mbappé ne tienne un discours similaire : « Oui ça va bien, j’ai pris un coup à la cheville, mais ça va. Je pense qu’à ce moment-là, JP (Jean-Philippe Mateta) était plus apte que moi à jouer les 15 dernières minutes. Et il est bien entré, il peut marquer, c’est positif ».
Il sera présent en demi-finale
Et selon les informations de RMC Sport, la présence de Kylian Mbappé pour la demi-finale de la Coupe du monde, contre l'Espagne ou la Belgique, ne fait d'ailleurs aucun doute. Le capitaine de l'équipe de France tiendra sa place, mais le staff des Bleus va néanmoins suivre de près l'évolution de sa cheville qui est déjà celle qui avait été touchée en finale de la Coupe de France en 2020 avec le PSG. Victime d'une entorse avec une lésion importante du compartiment latéral externe sur un tacle de Loïc Perrin, Kylian Mbappé est toujours fragile à cet endroit-là. Il faudra donc surveiller de près la situation, mais l'optimisme est de rigueur.