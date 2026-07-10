Zinedine Zidane - Equipe de France : Même le Brésil valide son arrivée à la place de Didier Deschamps

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'équipe de France n'étant toujours pas éliminée de la Coupe du monde, Didier Deschamps continue dans ses fonctions pour le moment. C'est à la fin de la saison que le sélectionneur des Bleus quittera son poste. Un départ après 14 ans qui va alors libérer la place vraisemblablement à Zinedine Zidane. Alors que l'arrivée de Zizou est attendu par de nombreux fans français, du côté du Brésil, on a également approuvé cette future nomination.

Cela fait 5 qu'on n'a plus vu Zinedine Zidane sur un banc de touche. Une attente qui devrait toucher à sa fin puisque l'ancien du Real Madrid est annoncé pour venir succéder à Didier Deschamps. Après la Coupe du monde 2026, Zizou devrait donc reprendre le flambeau à la tête des Bleus. Un nouveau chapitre va donc débuter pour la sélection française. Et voilà que cette arrivée de Zidane sur le banc de touche ne manque pas de faire réagir à travers le monde...

« Quand quelqu'un comme Zidane parle football, les joueurs écoutent » C'est ainsi qu'au Brésil, on a jugé logique la décision de se tourner vers Zinedine Zidane pour l'après Didier Deschamps en équipe de France. Ça a été le discours tenu par Cafu, légende de la Seleçao, qui avait expliqué il y a quelques jours : « C'est logique ? Oui, parce que Deschamps a fait un travail sensationnel avec la France. Et Zidane... On parle d'un joueur immense. Ce qu'il a fait avec la sélection française et dans les clubs où il est passé est exceptionnel. Donc il peut transmettre énormément à une jeune génération. Quand quelqu'un comme Zidane parle football, les joueurs écoutent ».