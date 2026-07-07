Zinedine Zidane : Encore un doute pour son arrivée en équipe de France ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Rien n'est encore officiel, mais Zinedine Zidane est attendu pour venir succéder à Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France. L'ancien du Real Madrid pourrait donc reprendre le flambeau à la tête des Bleus d'ici peu. A moins que... Et s'il y avait encore un ultime concernant cette arrivée annoncée de Zidane ?

C'est une page de l'histoire de l'équipe de France qui va se tourner. En effet, après avoir passé 14 ans sur le banc des Bleus, Didier Deschamps va laisser sa place. La question est maintenant de savoir à qui. Jusqu'à présent, la FFF n'a rien voulu officialiser concernant la succession du sélectionneur. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le doute est infime concernant celui qui prendra place sur le banc de l'équipe de France puisque Zinedine Zidane est tout désigné pour passer après Deschamps.

« En a-t-il envie ? » Cela fait 5 ans et son départ du Real Madrid en 2021 que Zinedine Zidane n'a plus entraîné. Le retour aux affaires serait donc imminent, mais voilà qu'il pourrait encore y avoir un doute sur sa nomination à la tête de l'équipe de France. En effet, au micro d'Europe 1, Alain Giresse a lâché concernant Zizou : « Il a tout ce qu'on réclame d'un entraîneur, évidemment. Mais lui, en a-t-il envie ? ».