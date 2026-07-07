Zinedine Zidane : Encore un doute pour son arrivée en équipe de France ?

Rien n'est encore officiel, mais Zinedine Zidane est attendu pour venir succéder à Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France. L'ancien du Real Madrid pourrait donc reprendre le flambeau à la tête des Bleus d'ici peu. A moins que... Et s'il y avait encore un ultime concernant cette arrivée annoncée de Zidane ?
C'est une page de l'histoire de l'équipe de France qui va se tourner. En effet, après avoir passé 14 ans sur le banc des Bleus, Didier Deschamps va laisser sa place. La question est maintenant de savoir à qui. Jusqu'à présent, la FFF n'a rien voulu officialiser concernant la succession du sélectionneur. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le doute est infime concernant celui qui prendra place sur le banc de l'équipe de France puisque Zinedine Zidane est tout désigné pour passer après Deschamps.
« En a-t-il envie ? »
Cela fait 5 ans et son départ du Real Madrid en 2021 que Zinedine Zidane n'a plus entraîné. Le retour aux affaires serait donc imminent, mais voilà qu'il pourrait encore y avoir un doute sur sa nomination à la tête de l'équipe de France. En effet, au micro d'Europe 1, Alain Giresse a lâché concernant Zizou : « Il a tout ce qu'on réclame d'un entraîneur, évidemment. Mais lui, en a-t-il envie ? ».
« Ça sera un sacré challenge de passer derrière Didier Deschamps »
Rendez-vous donc prochainement pour voir si Zinedine Zidane prendra bel et bien la succession de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. A ce propos, Alain Giresse a confié : « Ça sera un sacré challenge de passer derrière Didier Deschamps et ce qu'il a apporté ». Quid également de l'idée de jeu de Zizou avec les Bleus ? « On ne peut pas du jour au lendemain faire passer des joueurs avec leurs capacités individuelles, leurs caractéristiques techniques, physiques, etc., à tout d'un coup leur réclamer de modifier tout ça. Je pense qu'il a quand même une base de joueurs avec des qualités bien précises et il ne va pas pouvoir bouleverser du jour au lendemain une équipe », a répondu l'ancien international français.