Equipe de France : Le défi «le plus difficile» de sa carrière attend Zinedine Zidane

Axel Cornic

Arrivé en 2012, Didier Deschamps dispute en ce moment sa dernière compétition en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Il a en effet annoncé qu’il partira à la fin de la Coupe du monde 2026 et on connait déjà son successeur, puisque si rien n’est encore officiel Zinedine Zidane est considéré comme l’unique candidat pour reprendre les rênes des Bleus.

Ce jeudi soir, on pourrait bien assister au dernier match de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France. Une grosse page de l’histoire du football tricolore se tournerait et tout le monde sait déjà que c’est Zinedine Zidane qui va remplacer son ancien coéquipier. Mais la fin n’est pas encore écrite...

« Quel défi attend l'ancien entraîneur du Real Madrid après cette Coupe du Monde ! » Car l’équipe de France est favorite pour son quart de finale contre le Maroc. Cela surtout grâce au travail opéré par Didier Deschamps, qui semble plus que jamais être l’homme de la situation. Et en cas de nouvelle victoire finale en Coupe du monde, la pression pourrait bien être sur son successeur. « Quel défi attend l'ancien entraîneur du Real Madrid après cette Coupe du Monde ! Succéder à Deschamps sera sans doute la tâche la plus difficile de sa carrière. Quoi qu'il arrive, le Basque (originaire de Bayonne) est au sommet de son art durant ce Mondial » a expliqué Frédéric Hermel, dans un éditorial pour AS.