Affaire Kylian Mbappé - Les réseaux sociaux de la sénatrice paraguayenne piratés : Nouvel épisode dans le scandale raciste !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Rendez-vous en demi-finale de Coupe du monde pour l'équipe de France et Kylian Mbappé. Et ce, grâce au parcours sans faute des Bleus depuis le début du Mondial dont une victoire sous tension en 1/8ème de finale contre le Paraguay qui a été le point de départ d'un dérapage raciste signé Celeste Amarilla à l'encontre du capitaine de la sélection. Depuis, le scandale a gonflé et un nouvel épisode concernant la sénatrice paraguayenne a été signalé par la principale intéressée.

« Cet imbécile n’a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés ». Voici les lignes racistes à l'encontre de Kylian Mbappé rédigées par Celeste Amarilla lundi par le biais de son compte X quelques heures après l'élimination du Paraguay contre l'équipe de France en 1/8ème de finale de la Coupe du monde 2026. La sénatrice paraguayenne se servait d'une vidéo où on voyait le gardien Orlando Gill tenter de serrer la main du capitaine des Bleus au coup de sifflet final lorsque ce dernier ne lui tendait pas la sienne lui qui célébrait la victoire devant les supporters au Lincoln Financial Field.

Après l'avocat de Celeste Amarilla qui parle d'extradition au Paraguay pour Kylian Mbappé, le piratage du compte Instagram de la sénatrice Depuis, Kylian Mbappé a répondu à la sénatrice paraguayenne sur X, la qualifiant de « femme méprisable », des termes non acceptés par cette dernière, réclamant des excuses de la part du capitaine de l'équipe de France lorsque la FFF et l'ONU ont apporté leur soutien à l'attaquant des Bleus en parallèle. L'avovat de Celeste Amarilla, Me Guillermo Duarte Cacavelos a évoqué une éventuelle extradition de Mbappé pour qu'il réponde de ses actes au Paraguay. « Puisque ce qui constitue pour nous de la diffamation ou de la calomnie est également une infraction pénale en France, nous pouvons engager des poursuites contre Mbappé. Il pourrait être extradé pour répondre de ses actes au Paraguay », mais l'article 696-4 du Code de procédure pénale français assure que l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne dispose de la nationalité française.