Equipe de France - «On les a mangés» : L'annonce dans le vestiaire des Bleus qui va faire scandale au Maroc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi soir, l'équipe de France a dominé le Maroc en quart de finale de la Coupe du monde pour atteindre le dernier carré du Mondial pour la troisième fois d'affilée. Une rencontre totalement maitrisée par les Bleus, ce qui a même surpris Adrien Rabiot se lâche après le match : «On les a mangés».

Compte tenu du parcours du Maroc, qui avait tenu en échec le Brésil en poule avant d'éliminer les Pays-Bas notamment, le quart de finale contre l'équipe de France s'annonçait indécis. Néanmoins, les Bleus ont affiché une totale maitrise face au bloc bas imposé par les Lions de l'Atlas. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner mais qui ne souffre d'aucune contestation. D'ailleurs, après la rencontre, Adrien Rabiot s'est montré très cash concernant la supériorité des Bleus.

Rabiot se lâche après la victoire contre le Maroc « Un sentiment de maîtrise vu de l’extérieur ? Ouais, c’était la même chose (pour nous), on a senti que dans les moments où on n’avait pas le ballon et où on leur a laissé, ils étaient peu dangereux. On avait peu à craindre de cette équipe, c’est la sensation qu’on avait sur le terrain. Après le match, je parlais avec Raphaël (Raymond, chef de presse des Bleus), il me disait qu’il avait la sensation qu’ils étaient un peu moins forts qu’en 2022. Mais ça reste une équipe qui, à tout moment, peut faire la différence car ils ont des individualités extraordinaires. Mais on a été très sérieux », lance-t-il au micro de beIN SPORTS.