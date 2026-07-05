Adrien Rabiot : La révélation en Espagne sur son transfert à l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2024, arrivé au terme de son contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot a mis du temps avant de trouver un nouveau club. Et voilà qu'à la surprise générale, l'international français, formé au PSG, avait accepté de s'engager avec l'OM. Rabiot aurait pourtant pu signer ailleurs puisque d'autres destinations prestigieuses s'offraient à lui comme ça a pu être révélé dernièrement.

Joueur du Milan AC, Adrien Rabiot a retrouvé il y a un an le championnat d'Italie. Mis à la porte par l'OM à la suite de son altercation avec Jonathan Rowe, l'international français a ainsi posé ses valises en Lombardie, évoluant à nouveau en Serie A qu'il connait très bien. En effet, entre 2019 et 2024, Rabiot avait porté le maillot de la Juventus. Arrivé au terme de son contrat, le joueur formé au PSG avait ensuite rejoint l'OM, préférant cette destination alors que des cadors européens lui faisant pourtant les yeux doux avec de meilleurs projets.

Ancelotti le voulait au Real Madrid Au-delà du fait qu'Adrien Rabiot avait été formé au PSG, son choix de rejoindre l'OM avait également étonné étant donné que le club phocéen ne disputait alors aucune Coupe d'Europe. Malgré cela, l'international français s'était donc laissé convaincre par Marseille, alors qu'il aurait pu signer... au Real Madrid. En effet, alors que Rabiot réalise une Coupe du monde solide avec l'équipe de France, le journaliste espagnol travaillant pour AS José Félix Diaz a rebondit sur les performances du milieu de terrain pour rappeler sur X : « Rabiot n'avait pas d'équipe le 30 août 2024. Ancelotti voulait le faire signer ». Malgré cette volonté de Carlo Ancelotti, ancien entraîneur du Real Madrid, Adrien Rabiot n'aura donc pas rejoint la capitale espagnole, filant plutôt à l'OM.