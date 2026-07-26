Lucas Digne arrive à Paris : Luis Campos a déjà identifié le prochain transfert du PSG ?

Pierrick Levallet

Les prochains jours devraient être animés du côté du PSG sur le mercato. Alors que Lucas Digne est sur le point de s’engager chez les Rouge-et-Bleu, le club de la capitale ne compterait pas s’arrêter là. Luis Campos aurait d’ailleurs déjà identifié le profil du joueur désiré pour le prochain transfert des pensionnaires de la Ligue 1.

Le PSG traverse une période mouvementée sur le mercato. Après Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le club de la capitale a officialisé le départ de Kang-In Lee à l’Atlético de Madrid. Bradley Barcola est également évoqué sur le départ. Et dans le sens des arrivées, les Rouge-et-Bleu sont sur le point d’accueillir Lucas Digne. Mais les pensionnaires de la Ligue 1 ne compteraient pas s’arrêter là. Luis Campos aurait d’ailleurs déjà dressé le profil de la prochaine recrue parisienne pour régénérer l’effectif de Luis Enrique.

Le PSG cible un autre défenseur après Lucas Digne D’après les informations de L’Equipe, le PSG préparerait une réorganisation partielle de son secteur offensif en plus du chantier à gérer en attaque. Lucas Digne devrait débarquer en qualité de doublure de Nuno Mendes. Mais Luis Campos voudrait également attirer un défenseur central droitier capable d’évoluer parfois tant que latéral droit. Cette recrue permettrait de soulager ponctuellement la paire Achraf Hakimi - Warren Zaïre-Emery prévue dans ce couloir. Pour la préparation estivale, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur les titis parisiens Dimitri Lucea et David Boly (tout deux 19 ans). Mais un renfort plus expérimenté est attendu cet été.

Illya Zabarnyi bientôt mis sous pression ? Le joueur en question devrait ainsi être amené à concurrencer Marquinhos mais aussi Illya Zabarnyi. Ce dernier a été recruté l’été dernier pour servir de doublure au capitaine brésilien et préparer sa succession. L’international ukrainien n’a toutefois pas vraiment apporté satisfaction pour sa première saison au PSG. L’arrivée d’un concurrent pourrait lui permettre de se dépasser pour conserver sa place.