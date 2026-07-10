Équipe de France : C'est «du jamais vu», Philippe Diallo a un message pour les Bleus !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et une de plus pour l'équipe de France, la 8ème de son histoire et surtout la troisième de suite. Jamais depuis la création de l'équipe nationale, les Bleus étaient parvenus à figurer dans le dernier de trois Coupes du monde d'affilée. Mais c'est désormais chose faite. De quoi inciter le président de la FFF, Philippe Diallo, a faire passer un message spécifique aux joueurs de Didier Deschamps.

L'équipe de France enchaîne. C'est simple, depuis le début de l'ère Didier Deschamps en tant que sélectionneur entamée en 2012, les Bleus ont échoué à atteindre le dernier carré d'une Coupe du monde à une seule et unique reprise. Ce fut pour la première de DD sur le banc de touche tricolore au Brésil pour le Mondial 2014. Depuis, l'équipe de France ne cesse de se hisser en finale, en attestent les éditions 2018 et 2022 avec une victoire en Russie face à la Croatie (4-2) et une défaite au Qatar contre l'Argentine (3-3 puis 2-4 aux tirs au but).

«La 3ᵉ d’affilée en Coupe du monde, du jamais vu pour nos Bleus» Jeudi soir, l'équipe de France a pris le meilleur sur le Maroc en quart de finale de cette Coupe du monde 2026 (2-0). Kylian Mbappé a été, une fois encore celui qui a allumé la mèche pour les Bleus malgré un penalty manqué face à Yassine Bounou. Le capitaine de la sélection tricolore disputera sa troisième demi-finale de suite le mardi 14 juillet prochain face au vainqueur du quart entre l'Espagne et la Belgique ce vendredi. Un double jour de fête du point de vue de Philippe Diallo qui a félicité les Bleus sur X. « Nous sommes en demi-finale de Coupe du monde ! Un parcours sans faute pour nos Bleus, portés par leur solidarité et leur beau jeu. Mardi, la France disputera la 8ᵉ demi-finale de son histoire, la 3ᵉ d’affilée en Coupe du monde, du jamais vu pour nos Bleus. Et quel symbole : un 14 juillet qui sera doublement une fête, celle de la nation et celle du football ! ».