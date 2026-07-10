Équipe de France : Scandale raciste contre Kylian Mbappé, le Paraguay annonce une sanction !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé était victime de propos racistes de la part d’une sénatrice paraguayenne. Cette nuit, le sénat paraguayen a longuement débattu sur ces propos, avant d’annoncer la mise en place d’une motion de censure à l’encontre de Celeste Amarilla, affirmant que le racisme n’avait pas sa place au Paraguay. Explications.

Des propos qui avaient choqué la planète football. Après la victoire de l’équipe de France face au Paraguay en 8ème de finale de la Coupe du Monde (1-0) samedi, l’attitude de Kylian Mbappé avait été critiquée par Celeste Amarilla, sénatrice paraguayenne, qui a tenu des propos honteusement racistes à l’encontre du capitaine des Bleus. Alors que cette dernière a poursuivi dans sa bêtise, le sénat paraguayen lui, a décidé d’agir.

Le Sénat paraguayen agit contre Celeste Amarilla Comme l’explique le Parisien ce vendredi, la chambre haute du Congrès du Paraguay s’est prononcée sur les sorties honteuses de la sénatrice cette nuit. Après plus de cinq heures de débat, le Sénat a finalement décidé de trancher en mettant en place une motion de censure à l’encontre de la sénatrice, indiquant le « rejet absolu » de toutes formes de racisme et de discrimination. Enfin, l’institution paraguayenne a affirmé que la position de Celste Amarilla ne représentait clairement pas celle de l’intégralité des sénateurs, bien que certains d’entre eux l’aient tout de même soutenu après cet immense dérapage…