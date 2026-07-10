Équipe de France : Scandale raciste contre Kylian Mbappé, le Paraguay annonce une sanction !

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé était victime de propos racistes de la part d’une sénatrice paraguayenne. Cette nuit, le sénat paraguayen a longuement débattu sur ces propos, avant d’annoncer la mise en place d’une motion de censure à l’encontre de Celeste Amarilla, affirmant que le racisme n’avait pas sa place au Paraguay. Explications.
Des propos qui avaient choqué la planète football. Après la victoire de l’équipe de France face au Paraguay en 8ème de finale de la Coupe du Monde (1-0) samedi, l’attitude de Kylian Mbappé avait été critiquée par Celeste Amarilla, sénatrice paraguayenne, qui a tenu des propos honteusement racistes à l’encontre du capitaine des Bleus. Alors que cette dernière a poursuivi dans sa bêtise, le sénat paraguayen lui, a décidé d’agir.
Le Sénat paraguayen agit contre Celeste Amarilla
Comme l’explique le Parisien ce vendredi, la chambre haute du Congrès du Paraguay s’est prononcée sur les sorties honteuses de la sénatrice cette nuit. Après plus de cinq heures de débat, le Sénat a finalement décidé de trancher en mettant en place une motion de censure à l’encontre de la sénatrice, indiquant le « rejet absolu » de toutes formes de racisme et de discrimination. Enfin, l’institution paraguayenne a affirmé que la position de Celste Amarilla ne représentait clairement pas celle de l’intégralité des sénateurs, bien que certains d’entre eux l’aient tout de même soutenu après cet immense dérapage…
« Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d’être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid »
« Cette brute n’a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d’honneur, Orlando Gill. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien. Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d’être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, comme toute son équipe », avait notamment déclaré la sénatrice après l’élimination du Paraguay contre la France de Kylian Mbappé.