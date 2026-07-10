Daniel Riolo accuse un joueur de l’équipe de France de privilégier son look aux performances sur le terrain !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France l'a fait. Comme en 2018 et en 2022, les Bleus participeront à une demi-finale de Coupe du monde grâce à leur victoire acquise sur le terrain du Gillette Stadium à Foxborough jeudi (2-0). Aligné dans le couloir droit de la défense tricolore par Didier Deschamps, Jules Koundé a été un sujet de discussion dans l'After Foot... en raison de son bandeau sur les cheveux qui n'est que du style et baisse ses performances selon Daniel Riolo.

Jeudi, l'équipe de France se mesurait au Maroc dans l'optique de décrocher son billet pour le dernier carré de la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive. Une belle prouesse signée Didier Deschamps et son staff depuis le Mondial 2018. A titre personnel, Jules Koundé va fêter sa deuxième participation à une demi-finale mardi prochain contre l'Espagne ou la Belgique grâce à la victoire de l'équipe de France au Gillette Stadium (2-0).

«Si quelqu'un m'assure à 100% que les cheveux avec le bandeau ne le gêne pas, je n'y crois pas» Dans le débriefing du quart de finale des Bleus dans cette Coupe du monde 2026 sur RMC, Daniel Riolo a pris la parole sur un point capillaire qu'il ne comprend pas avec Jules Koundé. L'éditorialiste a pesté à l'After Foot sur le bandeau que le latéral droit des Bleus a porté face au Maroc, assurant qu'il dessert l'international français. « Koundé ? Si quelqu'un m'assure à 100% que les cheveux avec le bandeau ne le gêne pas, je n'y crois pas ».