Équipe de France : Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé officiellement dans l’histoire de la Coupe du Monde !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi soir, deux joueurs ont porté l’équipe de France. Buteurs face au Maroc, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont rentrés définitivement dans l’histoire de la Coupe du Monde. Car avec huit buts pour la star du Real Madrid et cinq pour le Ballon d’Or en titre, les deux attaquants rejoignent les duos iconiques et historiques du mondial. Explications.

L’équipe de France est entre de bonnes mains sur cette Coupe du Monde 2026. Si Michael Olise rayonne dans le cœur du jeu des Bleus avec notamment cinq passes décisives à la clé, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé répondent présents. Attendus au tournant, les attaquants du Real Madrid et du PSG ont inscrits à eux deux treize buts sur cette Coupe du Monde, et ce avant même le stade des demies-finales. Avec huit réalisations, Mbappé espère finir meilleur buteur du tournoi mais aussi meilleur buteur de l’histoire du mondial. Ballon d’Or en titre, Dembélé assume son statut en étant décisif sur cette compétition.

Dembélé et Mbappé parmi les meilleurs duo de l’histoire du mondial Et comme l’indique la FIFA après la qualification des Bleus face au Maroc ce jeudi soir (2-0) dans laquelle Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont été buteurs, les deux Français entrent dans l’histoire de la Coupe du Monde. Car depuis le Brésil en 2002 avec Ronaldo et Rivaldo, aucun autre duo de joueurs n’avait au moins inscrit cinq buts sur une Coupe du Monde pour leur pays. Une véritable prouesse pour les deux vedettes françaises, qui courent après la troisième étoile, et qui s’entendent parfaitement sur, et en dehors du terrain.