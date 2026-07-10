Coupe du monde 2026 - Equipe de France : Le verdict est tombé pour Mbappé et Tchouaméni !

Alexis Brunet

Lors du quart de finale de Coupe du monde entre le Maroc et l’équipe de France, Kylian Mbappé a dû céder sa place à Jean-Philippe Mateta à la 77ème minute et par la suite on l’a aperçu sur le banc avec une poche de glace sur la cheville. Finalement plus de peur que de mal pour le capitaine des Bleus qui sera apte pour la demi-finale, comme Aurélien Tchouaméni.

Depuis le début de la Coupe du monde, Kylian Mbappé affiche une forme resplendissante. Le capitaine de l’équipe de France a déjà inscrit huit buts dans la compétition, dont le dernier face au Maroc lors du quart de finale jeudi soir (2-0). Forcément, Didier Deschamps s’est alors fait une petite frayeur quand il a été contraint de faire sortir l’attaquant du Real Madrid en fin de match, d’autant plus que par la suite il a été aperçu sur le banc avec une poche de glace sur la cheville.

Mbappé apte pour la demi-finale Après le match contre le Maroc, Kylian Mbappé s’était toutefois montré rassurant sur son état de santé, affirmant que cela n’était qu’un coup. Ce vendredi, L’Équipe confirme cela en affirmant également que le capitaine de l’équipe de France sera apte pour disputer la demi-finale qui aura lieu le 14 juillet à 21H, soit face à l'Espagne, soit face à la Belgique. Ce n’est d’ailleurs pas la seule bonne nouvelle pour Didier Deschamps.