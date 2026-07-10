Coupe du monde 2026 - Le Portugal éliminé : Le nouveau sélectionneur annonce déjà la couleur pour Cristiano Ronaldo

Alexis Brunet

Alors que certains le mettaient comme favori, le Portugal a finalement été éliminé dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde par l’Espagne. Roberto Martinez a été démis de son poste de sélectionneur et c’est Jorge Jesus qui a été nommé pour le remplacer. Ce dernier s’est d’ailleurs exprimé au sujet de Cristiano Ronaldo qui a vécu son dernier mondial.

Il faudra encore attendre un peu pour voir le Portugal remporter la Coupe du monde. Bien que dotée d’un vivier de joueurs très talentueux, la Seleção das Quinas n’a pas réussi à faire mieux qu’un huitième de finale. Les coéquipiers de Vitinha se sont inclinés 1-0 contre l’Espagne et cette élimination a eu de gros effets.

Jorge Jesus s’exprime sur Cristiano Ronaldo En poste depuis 2023, Roberto Martinez n’aura pas résisté à l’élimination dès les huitièmes de finale. Ce dernier a été remercié et le Portugal a décidé de miser sur Jorge Jesus. L’ancien coach d’Al-Hilal a accepté un sacré défi et reste à voir s’il pourra compter sur Cristiano Ronaldo. Du haut de ses 41 ans, l’ancienne star du Real Madrid, qui a disputé sa dernière Coupe du monde, ne sait pas encore ce qu’il va faire en sélection et Jesus non plus. « Je ne lui ai pas encore parlé. Il ne sera jamais un problème, ni pour l'équipe nationale ni pour moi. Le moment venu de prendre une décision, je discuterai avec 'Cris' et avec tous les joueurs individuellement. Je ne lui parlerai pas simplement parce qu'il s'appelle Cristiano. C'est une icône du football portugais, de l'équipe nationale et du Portugal ; cela restera gravé dans l'histoire à jamais », a déclaré le nouveau sélectionneur portugais d’après des propos rapportés par Eurosport.