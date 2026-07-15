Coupe du monde 2026 - France/Espagne : Didier Deschamps se fait reprendre par la FIFA après ses propos sur l’arbitrage

Axel Cornic

L’aventure de l’équipe de France en cette Coupe du monde 2026 s’est arrêtée en demi-finale, avec une défaite contre l’Espagne (2-0). Tout de suite après cette rencontre, le sélectionneur Didier Deschamps s’en est notamment pris à l’arbitre, ce qui n’a pas manqué de faire polémique.

Non, il n’y aura pas de troisième étoile. Grande favorite en cette Coupe du monde 2026, avec des prestations très impressionnantes, l’équipe de France n’a pas su faire mieux qu’une demi-finale. L’Espagne avait parfaitement préparé ce match, avec une domination totale sur Kylian Mbappé et ses coéquipiers.

« Je vais poser une question : est-ce que l'arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale ? » Au lendemain de cette demi-finale, ce sont toutefois les propos de Didier Deschamps qui font parler. « Je vais poser une question : est-ce que l'arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale ? Je ne vais pas y répondre. Il y a eu pas mal de situations… » a déclaré le sélectionneur de l’équipe de France sur M6, avant de continuer sur beIN Sports. « Si je dis quelque chose, je vais passer pour une pleureuse car on a perdu. Mais je vous pose la question de savoir si l'arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale ».