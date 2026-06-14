PSG - Vitinha affole le mercato : Son club est annoncé pour la saison prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le Real Madrid a fait trembler les supporters du PSG ces derniers jours, puisque dans le cadre de sa réélection à la présidence du club merengue, Florentino Pérez avait promis de formuler une offre de 150M€ et le nom de Vitinha a été évoqué. Mais finalement, aucun doute : le milieu de terrain portugais évoluera toujours au PSG la saison prochaine.

Fraîchement réélu à la présidence du Real Madrid, Florentino Pérez avait formulé une promesse électorale d’envergure auprès des socios de la Casa Blanca : « Je vais faire une offre conséquente à un club de Ligue des Champions pour un joueur de premier plan. Ce serait le transfert le plus important jamais payé par le Real Madrid. On parle d'environ 150 millions d'euros. Un indice ? Je ne peux rien vous dire de plus, je vous laisse juste entrevoir ce que nous allons faire », avait-il annoncé. Rapidement, la presse espagnole s’est enflammé au sujet de Vitinha, le milieu de terrain du PSG, un secteur dans lequel le Real Madrid est peu fourni. Mais cette promesse concernait finalement Julian Alvarez (Atlético de Madrid), et le feuilleton Vitinha a rapidement été désamorcé pour le plus grand bonheur des supporters du PSG.

Pas de départ pour Vitinha Jorge Mendes, agent de Vitinha ainsi que de João Neves, a récemment indiqué à Fabrizio Romano qu’aucun de ces deux éléments indispensables du PSG ne partirait cet été : « Vitinha et Joao Neves n'ont jamais été une option pour quiconque. Ils sont non-négociables pour le PSG et ils sont très, très heureux au PSG. Ils vont continuer de collecter des trophées », a confié le célèbre agent.