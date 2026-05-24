«L'OM était à fond dessus» : Daniel Riolo révèle un gros échec dans l'After Foot !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette saison, l'OM n'a rempli quasiment aucun de ses objectifs, et pourtant, le PSG a laissé échappé la Coupe de France et c'est le RC Lens qui en a profité pour remporter la compétition. Et d'après Daniel Riolo, il s'agit bien d'une ambition importante pour le club phocéen.

Depuis l'arrivée du Qatar au PSG, le club de la capitale ne laisse que des miettes aux autres clubs français. Certes ont toutefois réussi à remporter quelques trophées, la plupart du temps la Coupe de France que les Parisiens ont laissé échappé à 7 reprises depuis 2011 et le rachat du club par QSI. Ce fut le cas cette saison et c'est le RC Lens qui a profité pour remporté la compétition en dominant l'OGC Nice en finale (3-1). Et pourtant, selon Daniel Riolo, il s'agissait d'un objectif prioritaire pour l'OM.

L'OM avait misé gros sur le Coupe de France « C'est toujours bien et excitant de voir que quand tu travailles bien, tu es récompensé. De voir qu'il y a l'aboutissement que le club attendait en se disant : "le championnat, c'est trop gros pour nous, ça va être le PSG qui sera champion mais il nous reste la Coupe de France qu'on a jamais gagné". Il y en avait d'autres qui avaient très envie de cette Coupe de France parce que c'est le trophée qu'on peut avoir quand le PSG n'est plus là », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.