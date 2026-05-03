«Il nous manquera mais le sport continuera» : Le patron de la F1 répond cash sur le départ de Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mécontent des nouvelles réglementations présentes en Formule 1, Max Verstappen n’exclurait pas de prendre sa retraite à l’issue de cette saison 2026. Une révélation du Telegraaf qui a fait beaucoup de bruit dans le paddock. Néanmoins, de son côté, le président de la FIA Mohammed Ben Sulayem estime que personne, pas même le Néerlandais, n’est irremplaçable en F1.

Si Max Verstappen retrouve des couleurs sur ce Grand Prix de Miami, le quadruple champion du monde a vécu un calvaire sur ce début de saison 2026. Très mécontent des nouvelles réglementations autour des monoplaces cette année, le Néerlandais n’a cessé de pester dans la presse autour de ces dernières. Ayant récemment affirmé ne prendre aucun plaisir à bord de ces nouvelles Formule 1, Verstappen aurait même envisagé de prendre sa retraite à la fin de saison selon le média néerlandais De Telegraaf.

« La F1 est plus grande que tout le monde » Présent sur le paddock ce week-end à Miami, le président de la FIA Mohammed Ben Sulayem a été interrogé sur ce possible départ de Verstappen et sur les conséquences de cette perte du quadruple champion du monde. « La F1 est plus grande que tout le monde. Les présidents vont et viennent ; les équipes vont et viennent ; les promoteurs vont et viennent ; les pilotes vont et viennent. Je viens de le voir, et il était positif, les changements apportés vont dans le bon sens », a lâché ce dernier dans des propos relayés par Next-Gen Auto.