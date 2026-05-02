F1 : La déception de Lewis Hamilton chez Ferrari, «j’espérais mieux...»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

S’il semble avoir retrouvé de la confiance sur cette deuxième saison chez Ferrari, Lewis Hamilton a vécu une journée compliquée ce vendredi à Miami. Septième des qualifications de la course sprint en Floride, le septuple champion du monde n’a pas caché sa déception, et surtout son incompréhension autour du niveau de sa monoplace.

Après une longue pause d’un mois, la Formule 1 est de retour. Ce week-end, les pilotes ont mis le cap sur Miami, avec une première étape ce vendredi soir à l’occasion des qualifications de la course sprint. Une séance dominée par le champion du monde en titre Lando Norris (McLaren). Pour Ferrari et Lewis Hamilton, septième seulement, la journée aura été plus compliquée.

« J’espérais mieux, mais la voiture n’était pas particulièrement performante » « On ne savait pas vraiment à quoi s’attendre. J’espérais mieux, mais la voiture n’était pas particulièrement performante. Pourquoi ? Je n’en ai aucune idée. Je pensais que nous serions plus performants aujourd’hui. Nous allons devoir travailler d’arrache-pied cette nuit pour essayer de comprendre pourquoi nous ne sommes pas aussi rapides. J’étais optimiste en venant ici, convaincu que nous ferions beaucoup mieux, mais ce n’est pas le cas », a ainsi pesté Lewis Hamilton dans des propos relayés par Next-Gen Auto après la session de qualifications.