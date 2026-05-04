Christophe Galtier pour remplacer Habib Beye à l’OM ? La piste semble écartée pour une raison très simple !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison prochaine, l'OM pourrait bien avoir un nouvel entraîneur. Habib Beye pourrait ne pas survivre à cette fin de saison catastrophique et se faire ainsi remplacer. Par qui ? Le nom de Christophe Galtier a pu être évoqué par certains. Le fait est que l'arrivée du Marseillais pourrait prendre du plomb dans l'aile à cause de l'identité du futur directeur sportif.

Ça va encore bouger sur le banc de l'OM ? Alors qu'Habib Beye est arrivé en cours et malgré un contrat jusqu'en 2027, l'entraîneur olympien pourrait être remercié à l'issue de la saison. Forcément, le club phocéen devrait alors se trouver un nouveau technicien. Qui pourrait alors prendre les commandes de l'OM ? Déjà contacté par le passé, Christophe Galtier, aujourd'hui en Arabie Saoudite, serait une option idéale aux yeux de beaucoup.

Julien Fournier futur directeur sportif de l'OM ? Le fait est que l'identité du prochain entraîneur de l'OM va dépendre de celui qui remplacera Medhi Benatia. Actuellement, le club phocéen se chercher un nouveau directeur sportif, le Marocain quittant ses fonctions à l'issue de la saison. C'est ainsi que ce lundi, Footmercato a annoncé que ça s'accélérerait en coulisses avec Julien Fournier, très chaud à l'idée de revenir à l'OM, lui l'ancien secrétaire général du club phocéen. De quoi par la même occasion enterrer les espoirs de voir Christophe Galtier remplacer Habib Beye ?