Christophe Galtier pour remplacer Habib Beye à l’OM ? La piste semble écartée pour une raison très simple !

La saison prochaine, l'OM pourrait bien avoir un nouvel entraîneur. Habib Beye pourrait ne pas survivre à cette fin de saison catastrophique et se faire ainsi remplacer. Par qui ? Le nom de Christophe Galtier a pu être évoqué par certains. Le fait est que l'arrivée du Marseillais pourrait prendre du plomb dans l'aile à cause de l'identité du futur directeur sportif.
Ça va encore bouger sur le banc de l'OM ? Alors qu'Habib Beye est arrivé en cours et malgré un contrat jusqu'en 2027, l'entraîneur olympien pourrait être remercié à l'issue de la saison. Forcément, le club phocéen devrait alors se trouver un nouveau technicien. Qui pourrait alors prendre les commandes de l'OM ? Déjà contacté par le passé, Christophe Galtier, aujourd'hui en Arabie Saoudite, serait une option idéale aux yeux de beaucoup.
Julien Fournier futur directeur sportif de l'OM ?
Le fait est que l'identité du prochain entraîneur de l'OM va dépendre de celui qui remplacera Medhi Benatia. Actuellement, le club phocéen se chercher un nouveau directeur sportif, le Marocain quittant ses fonctions à l'issue de la saison. C'est ainsi que ce lundi, Footmercato a annoncé que ça s'accélérerait en coulisses avec Julien Fournier, très chaud à l'idée de revenir à l'OM, lui l'ancien secrétaire général du club phocéen. De quoi par la même occasion enterrer les espoirs de voir Christophe Galtier remplacer Habib Beye ?
Des rapports « chaotiques » avec Christophe Galtier
Si Julien Fournier venait à être le directeur sportif de l'OM, Christophe Galtier ne devrait pas être l'entraîneur du club phocéen. La raison ? Un gros clash entre les deux hommes du temps où ils collaboraient à l'OGC Nice. « C'est vrai que c'est de notoriété publique que les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient dès le début de la saison assez chaotiques. Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputés, parce que c'est vraiment le mot, Christophe n'entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe. Mais ce ne sont pas des affaires de foot qui nous ont opposés. Ce sont des choses bien plus graves de mon point de vue. (...) C'était indirectement lié au football. Ce sont des choses qui me touchent au plus profond. On avait des positions très éloignées. On a donc fait la saison et on a été, lui et moi, les plus professionnels possibles pour limiter l'impact négatif que ça aurait pu avoir sur l'équipe. Puis il y a eu la séparation », avait expliqué Julien Fournier en 2022. Et c'est de là que sont ensuite parties les accusations de propos racistes tenus par Christophe Galtier dans le vestiaire des Aiglons.