Malaise avec Kylian Mbappé : Christophe Dugarry détruit les joueurs du Real Madrid !

Axel Cornic

La fin de saison semble être très compliquée pour Kylian Mbappé, qui après les médias espagnols ainsi que les supporters du Real Madrid, verrait certains de ses coéquipiers se retourner contre lui. Mais la star française peut tout de même compter sur le soutien de Christophe Dugarry, qui a poussé un gros coup de gueule ce lundi, au micro de RMC.

Vers la fin de son aventure au PSG, Kylian Mbappé semblait croire en un avenir meilleur au Real Madrid. C’est tout l’inverse qui s’est passé, puisque l’attaquant n’a jamais été autant critiqué. Il est la cible principale des critiques de la presse espagnole et sa récente escapade en Italie n’a fait qu’aggraver les choses.

« Les joueurs du Real Madrid font une saison de daube et c’est la faute de Mbappé ? » Ce ne serait plus seulement le cas à l’extérieur du Real Madrid, mais également à l’intérieur, puisque selon certains Kylian Mbappé serait fini dans le collimateur de ses propres coéquipiers. Et cela se serait notamment manifesté par un récent cliché sur les réseaux sociaux, qui a tout l’air d’être un tacle adressé au Français. Mais il peut tout de même compter sur quelques soutiens, de ce côté-ci des Pyréenées. « Les joueurs du Real Madrid font une saison de daube et après ils font une photo dans le vestiaire et c’est la faute de Mbappé, parce qu’il est parti en Sardaigne et qu’il met un mauvais état d’esprit. Ils n’ont pas autre chose à foutre ? » a lancé Christophe Dugarry, sur RMC.