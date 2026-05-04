«Je ne comprends pas» : Comment Kylian Mbappé a esquivé un journaliste espagnol... en français !

Axel Cornic

En cette fin de saison, Kylian Mbappé se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique qui fait beaucoup parler en Espagne. Alors qu’il est blessé à la cuisse gauche, la star du Real Madrid a été aperçu en Sardaigne avec l’actrice Ester Exposito, avec qui il partagerait sa vie. Et forcément, ça ne passe pas du tout...

Il n’y a pas si longtemps, le Real Madrid raflait tout sur son passage. Mais depuis la signature de Kylian Mbappé au cours de l’été 2024, le club madrilène n’a plus remporté le moindre titre majeur. Et ça ne va pas changer, puisqu’après l’élimination en Ligue des Champions et le retard pris en Liga, on se dirige vers une nouvelle saison blanche.

Mbappé au cœur de la tourmente Inacceptable pour un club comme le Real Madrid et il n’a pas fallu attendre longtemps avant que le Français ne soit désigné comme principal coupable, par les médias comme par les supporters. Dans ce contexte, sa récente escapade en Italie a énormément fait parler ! Certains estiment en effet que Kylian Mbappé aurait dû faire profil bas et s’occuper de sa blessure à la cuisse, au lieu de partir en vacances avec l’actrice Ester Exposito. Surtout avec le Clasico face au grand rival du FC Barcelone, qui approche à grands pas.